مجلس غرفة عجمان يناقش إجراءات استمرارية الخدمات للأعضاء

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2020 للاطلاع على مستجدات العمل والإجراءات الاحترازية المعتمدة لدى غرفة عجمان لضمان استمرارية العمل، وتقديم الخدمات للأعضاء والمتعاملين.

وثمّن أعضاء مجلس الإدارة توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لاعتماد سلسلة من الحزم التحفيزية لمجتمع الأعمال والتي شملت كافة المنشآت والمؤسسات العاملة في الإمارة، إلى جانب باقات التحفيز الموجهة للمنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما تناول الاجتماع التسهيلات والحوافز الخاصة بخدمات الغرفة.

وخلال الاجتماع الذي حضره حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، اطلع الأعضاء على جهود الغرفة خلال الفترة السابقة والمرونة في تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز الغرفة تواصلها المباشر مع أعضائها وعمل استطلاعات للرأي حول أثر الإجراءات الاحترازية لرصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وآليات حلها بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، والمشاركة في تنظيم جلسات استشارية عن بُعد.

واستعرض الاجتماع منجزات مجلس سيدات أعمال عجمان خلال فترة العمل عن بعد، حيث وقّع المجلس مذكرتي تعاون مع كل من «شركة أكشاك للتعامل الإلكتروني» و«فصّل تريدينج» لتوفير منصات تسوّق إلكترونية لمنتجات عضوات مجلس، إضافة إلى مذكرة تعاون مع «مركز الوزن المثالي الطبي».

كما نفذ المجلس عدة مبادرات ومنها مبادرة «خلج في البيت والترويج علينا» ومبادرة «استثمري في مشروعك»، إضافة إلى تنظيم مجالس ودورات عن بُعد لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمنصات الإلكترونية التي يوفرها المجلس.

وأشاد عبدالله المويجعي بجهود حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات (كوفيد 19) وخاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك بإطلاق حزم تحفيزية على المستويين الاتحادي والمحلي، لتصل حزم التحفيز التي أقرتها الدولة في مواجهة الجائحة إلى 283 مليار درهم بحسب صندوق النقد العربي لتتبوّأ الإمارات المكانة الأولى عربياً في الحزم المواجهة لتداعيات (كوفيد 19).

كما ثمّن التكاتف والتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل بيئة العمل واستمرارية تقديم الخدمات، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة البنية الرقمية لمؤسسات الدولة واستشراف المستقبل، موضحاً أن الجائحة أفرزت العديد من الفرص الواعدة في جملة من القطاعات، ومنها التجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

هذا ووجّه أعضاء مجلس الإدارة رسالة شكر وتقدير إلى «خط الدفاع الأول» الكوادر الطبية من «أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وإداريين» في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وبذلهم الكثير في سبيل صحة وسلامة المجتمع، وكذلك إلى الجهات المعنية بتنفيذ برامج التعقيم الوطني وإلى كل من ساهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الدولة.

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