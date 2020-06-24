«تريندز» يطلق المنتدى الاقتصادي العالمي حول (كوفيد 19)

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

أطلق مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، بمشاركة ومتابعة العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي عن بعد» حول:

«كوفيد 19 والاقتصاد العالمي»، وذلك بهدف تحليل التداعيات المختلفة لوباء «كورونا» المستجد على اقتصادات المنطقة والعالم، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية المختلفة في كيفية التعامل مع هذا الوباء، واحتواء آثاره السلبية واستخلاص الدروس من هذه التجربة.

ويتضمن المنتدى 4 ندوات علمية، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والباحثين الاقتصاديين في مختلف فروع الاقتصاد، ومن مختلف المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأكد الدكتور محمد العلي مدير عام مركز تريندز حرص المركز على دعوة نخبة من الخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في المنتدى، ضماناً لتنوع الرؤى والثراء في الأفكار المبتكرة، التي يمكن أن تساعد مخططي السياسات الاقتصادية في دول المنطقة والعالم على التعامل الفاعل مع آثار جائحة (كوفيد 19).

وأكد الدكتور محمد العلي لـ«البيان» أن المركز حريص على الانفتاح على المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج، وتعزيز التعاون معها، لأنه يؤمن بأهمية التكامل بين العمل الإعلامي والعمل البحثي.

وأشار إلى عقد الندوة العلمية الأولى من نوعها «عن بُعد» في المنطقة في مارس الماضي حول «مواجهة تحديات وباء كوفيد 19: مشهد عالمي جديد»، فضلاً عن إطلاق «منتدى الحوار الاستراتيجي- عن بُعد» في مايو.

الاقتصاد العالمي

وقدم أحمد محمد الاستاد المستشار العلمي للمركز عرضاً لأهم القضايا التي سيناقشها المنتدى، مشيراً إلى أن ما لحق بالعالم من تغيرات جراء وباء (كوفيد 19)، وتأثيراته على جميع مناحي الحياة بما فيها الاقتصاد، أفرز تحديات جديدة وجب تدبرها بجدية وحذر؛ لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر مباشرة بسبب هذا الوباء، الذي دفع بالدول إلى الانكفاء على نفسها وأدى إلى تقييد حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع في قطاعات اقتصادية واسعة تعتمد بالأساس على هذه الحركة.

وأوضح أن منتدى «تريندز» الاقتصادي العالمي السنوي الأول، يتضمن 4 ندوات علمية، يشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين الاقتصاديين في مختلف فروع الاقتصاد، حيث سيتم تنظيم الندوة الأولى تحت عنوان: «كوفيد 19 والاقتصاد العالمي: التأثيرات والانعكاسات»، في 30 يونيو.

كما سيتم تنظيم الندوة الثانية تحت عنوان: «برامج التحفيز الاقتصادي: المتطلبات والتحديات»، في 14 يوليو. وتناقش الندوة الثالثة «إعادة فتح الاقتصاد على المستويين الوطني والدولي: دروس مستفادة»، يوم 28 يوليو، بينما تتناول الندوة الرابعة والأخيرة «مستقبل الاقتصاد العالمي: تحديات النمو ومخاطر الكساد»، وستعقد في 11 أغسطس.

وقال محمود شريف مدير إدارة الدراسات الاقتصادية: إن المركز يسعى من خلال المنتدى إلى دراسة التداعيات الاقتصادية المختلفة لوباء (كوفيد 19)، واستخلاص الدروس من التجارب الدولية في كيفية التعامل مع هذه الجائحة، بما يمكن دول المنطقة من الاستفادة منها في وضع إجراءات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد هذه الجائحة.

وأكد الدكتور ستيفين بلاكويل، مدير الدراسات الاستراتيجية في المركز، أن المركز لديه سلسلة من البرامج البحثية، تتناول القضايا السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية؛ فضلاً عن الندوات، والمؤتمرات التي تركز على تحليل التطورات الإقليمية والدولية.

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