سلطة دبي للخدمات المالية: نصف الشركات لا تملك قدرات الاستجابة للحوادث السيبرانية

المصدر: دبي ـ البيان

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية، لتسليط الضوء على عدد من الممارسات المهمة التي يمكن للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تبنيها لإدارة المخاطر التشغيلية.

وبعد انطلاقها في يوليو 2019 بهدف تحديد مستوى النضج العام لبرامج الأمن السيبراني للشركات المرخصة لدى السلطة، قامت المراجعة الموضوعية السيبرانية بتقييم نظم عمل إدارة المخاطر السيبرانية، وممارسات السلامة الإلكترونية، وبرامج المرونة (الاستعداد للحوادث).

وقد أجريت المراجعة على مرحلتين، الأولى كانت عبارة عن استبيان شامل لجمع معلومات عالية المستوى عن ممارسات الأمن السيبراني لكل شركة مرخصة، تلتها زيارات ميدانية لشركات مختارة تزاول مجالات مختلفة من الأعمال وأنشطة الخدمات المالية.

وخلصت المراجعة إلى أن عدداً كبيراً من الشركات لم تنفذ إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر السيبرانية أو قامت بإجراء تقييم محدود لتلك المخاطر. ومن خلال تقييم تطبيق الشركات لممارسات السلامة الإلكترونية، أظهرت النتائج أن عدداً من الشركات وبالأخص الصغيرة منها لم تعتمد حلول التشفير لحماية البيانات الحساسة. ولعل الاستنتاج الأهم الذي توصل إليه التقرير بشأن مستوى صمود الشركات تجاه الهجمات السيبرانية هو أن نصفها على الأقل لا تتحلى بقدرات تحديد الهوية والاستجابة المستمرة اللازمة لإدارة والتصدي للحوادث السيبرانية. رغم أن بروتوكولات العمل عن بعد الجديدة التي تم وضعها عام 2020 ليست جزءاً من هذه المراجعة.

إلا أنها تؤدي أيضاً لنقاط ضعف جديدة في مجال المخاطر السيبرانية التي تحتاج إلى معالجة من قبل قطاع الخدمات المالية. وإلى جانب النتائج والملاحظات الرئيسية، تناول التقرير توقعات سلطة دبي للخدمات المالية وأمثلة حول أفضل الممارسات لإدارة المخاطر السيبرانية؛ كما وركز على أساسيات المخاطر السيبرانية المتعلقة بكل شركة مرخصة بغض النظر عن حجمها ونوع عملها.

وقال برايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن تعزيز الصمود الإلكتروني للشركات المرخصة ضمن أولوياتنا الرئيسية. فعلى مدار العامين الماضيين، قمنا بتكثيف عملية إشرافنا على المخاطر السيبرانية، ونحن نعمل بشكل وثيق ودائم مع شركات المركز للتأكد من وجود سبل الوقاية الوافية لديها لحمايتها من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك وجود التدابير الفعالة للاستجابة على أي هجمة والتعافي من تبعاتها. كما ينصب تركيزنا أيضاً على تطوير إرشادات على مستوى القطاع حول أفضل ممارسات إدارة المخاطر السيبرانية.

وكجزء من جهودها لتعزيز المقاومة السيبرانية في المركز، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية (DFSA TIP) في يناير 2020 والتي تهدف إلى تسهيل عملية تبادل المعلومات بين شركات الخدمات المالية.

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