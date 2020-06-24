هيئة الاتصالات: تحديثات لبرامج ومنتجات لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تحديثات أمنية لإصدارات ومنتجات مختلفة لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى وصول المهاجم إلى معلومات حساسة وسرقة البيانات أو إحداث أخطاء في معالجة الذاكرة.

وكشف الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني عن ثغرة تصعيد الصلاحيات في «ويندوز سباتيل داتا سيرفيس» والتي تحدث بسبب خطأ في معالجة الذاكرة مما يسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة، وننصح المستخدمين ومسؤولي المعلومات بتثبيت آخر التحديات التي أصدرتها مايكروسوفت لإغلاق هذه الثغرة.

وأوضح الفريق أن «سيسكو» أطلقت تحديثاً أمنياً لــ «أي بي فونز» إغلاق ثغرة قد تسمح للمهاجم بالوصول إلى معلومات حساسة تتضمن سجلات الاتصال للجهاز المتأثر بالثغرة، وننصح المسؤولين بتثبيت التحديثات الجديدة للأجهزة المتأثرة بالثغرة، كما أطلقت «سيسكو» تحديثات أمنية لـ «ويبكس ميتينج ديسكتوب اب» و«ميتينج سايت» و«ميتينج سيرفر» لإغلاق ثغرات قد تسمح للمهاجم بالسيطرة على النظام، وننصح المسؤولين بتثبيت التحديثات الجديدة للمنتجات المتأثرة بالثغرات في أقرب وقت.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية تستغل فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب.

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