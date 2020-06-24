إقبال كبير من رواد الأعمال الإماراتيين على الأتمتة الذكية لتسريع التحوّل الرقمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «بلو بريزم» اليوم، نتائج دراستها العالمية السنوية، في تقرير عنوانه «تأثير القوى العاملة الرقمية على مرونة الأعمال وفرص بقائها»، والذي يقدّم رؤى جديدة عن مستقبل العمل.

وكشف التقرير، استناداً إلى أبحاث شملت أكثر من 6,700 من أمهر العاملين في مجال المعرفة، وكبار صناع القرار في تقنية المعلومات على مستوى العالم، أن 86% من المشاركين في الإمارات يرون في أتمتة العمليات الآلية حلاً لمشكلة الإنتاجية العالمية، ويعتبرها 97% منهم محفزاً للتحوّل الرقمي، بينما يعتبرها 80% أساسية للمحافظة على تنافسية الأعمال.

ويتبنى المديرون التنفيذيون على مستوى العالم نهج الأتمتة، حيث يتطلع 92% منهم إلى تعميم مثل هذه القدرات، والتوسع بها في جميع مستويات المؤسسة، في حين أشار 81% منهم إلى أن أتمتة العمليات الآلية و/ أو الأتمتة تمثّل أمراً بالغ الأهمية في تقدم العديد من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي عبر أعمالهم.

الواقع الجديد

وفي سياق قياس أثر وباء «كورونا» على الشركات، استطلعت «بلو بريزم» أيضاً آراء قاعدة عملائها العالمية، حيث وجدت أن 94% منهم يرون ضرورة ملحّة ومتجددة للاعتماد على أتمتة العمليات الآلية كطوق نجاة يحفظ استمرارية الأعمال، ويضمن مستوى أعلى من الاستجابة. كما رأى 94% منهم أن القوى العاملة الرقمية لدى «بلو بريزم» تعزز القدرة التنافسية وتسهّل العمل التشاركي عن بُعد في هذا الواقع الجديد، ويتطلع جميع المشاركين في الاستبيان إلى التوسّع في استخدام أتمتة العمليات الآلية داخل مؤسساتهم، وهذا دليل على استمرار زخم العملاء وديمومتهم.

معالجة مشكلة الإنتاجية

وعبر جميع المجالات، لم تستطع معظم الأعمال القائمة على المعرفة أن تقدم كل إمكاناتها، ويتجلى ذلك في تناقص الإنتاجية العالمية، التي تتعثر اليوم عند عُشر ما كانت عليه قبل 40 عاماً في بعض الاقتصادات. كما ظهرت تحديات جديدة على المؤسسات فرضها الوباء، من انخفاض في القوى العاملة، ونسبة الطلب من العملاء، إلى جانب ضغوطات الوضع الاقتصادي ككل.

لقد كشفت نتائج الاستطلاع عن وجود صلة إيجابية بين الأتمتة والإنتاجية العالمية ومرونة الأعمال وقدرتها على الصمود، ففي الإمارات، تمّ استطلاع رأي 250 من العاملين في مجال المعرفة و103 من كبار صناع القرار في مجال تقنية المعلومات كجزء من الدراسة. واعتبر 53% منهم أنّ الكثير من الوقت يضيع في المهام الإدارية، في حين يرى 87% من صناع القرار أن الأتمتة تمثّل حلاً لمشكلة الإنتاجية العالمية، ويشعر 94% منهم أنها تستطيع مساعدتهم على تلبية طلبات العملاء أيضاً.

ضمان مستقبل الأعمال

ويعتقد 80% من صناع القرار في الإمارات أن أتمتة العمليات الآلية و/ أو الأتمتة تلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية أعمالهم. وتستند هذه الانطباعات الإيجابية إلى المنافع التي رأوها، من توفير للوقت والتكلفة، وتحسين للدقة، حسبما أشار إليه رواد الأعمال في دولة الإمارات، حيث ذكر 98% منهم أنّ لديهم بالفعل خططاً للتوسّع في استخدام الأتمتة عبر أعمالهم.

واعتبر 97% ممن شملهم الاستطلاع أن أتمتة العمليات الآلية تعتبر عاملاً مهماً في دفع جهود التحوّل الرقمي قدُما، وأشار أكثر من ثلث المشاركين إلى أنّ أتمتة العمليات الآلية تسهل عملية تبني تقنيات ناشئة أخرى. وقبل تفشي وباء «كورونا»، ذكر 46% من صنّاع القرار الإماراتيين أنّهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجات العملاء، ورأى 94% منهم أنّ الأتمتة يمكنها مساعدتهم في مواجهة هذا التحدي.

تحوّل المهارات المرتقب

كشف الاستطلاع العالمي عن الحاجة إلى التدريب واكتساب مهارات جديدة، حيث أشار أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إلى وجود مهارات يبحثون عنها باستمرار، مثل تحليل البيانات وعلوم البيانات. ولمعالجة ذلك، أشار 91% من العاملين في مجال المعرفة ممن شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات إلى أن مؤسساتهم في حال تطبيقها لتقنيات جديدة، فإنها توفر لعامليها فرصاً للتعلّم وكسب مهارات ومؤهلات مناسبة.

وغدا العاملون في مجال المعرفة بدولة الإمارات أكثر راحة وتقبّلاً لأتمتة العمليات الآلية، ففي حين أن 52% قلقون بشأن فقدان الوظائف خلال السنوات الثلاث المقبلة، فإنّ أكثر من نصف العاملين في مجال المعلومات متحمسون للفرص، التي يمكن أن توفّرها أتمتة العمليات الآلية، أما صناع القرار فيعتقدون أنّ اعتماد التقنية الجديدة سيجذب مواهب جديدة.

ومن المشجّع أنّ 82% من صناع القرار الإماراتيين يرون أن موظفيهم لديهم الثقة الكافية للعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين الرقميين، كما أن 78% منهم يثقون بالموظفين الرقميين لتولي مهمة إدارة الموظفين.

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