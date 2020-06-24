عودة كوادر "طيران الإمارات" إلى العمل المكتبي بنسبة 100%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

استكملت شركة "طيران الإمارات"، عودة كوادرها الوظيفية بمعدل 100%، إلى العمل المكتبي، بعد اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بيئة عمل صحية وآمنة وذلك وفقاً للتوصيات والضوابط التي حددتها الجهات المختصة في الدولة.

وفي تعميم لموظفين طيران الإمارات اطلعت "البيان" على نسخة منه قال: "نظرًا لاستئناف الأعمال التجارية في جميع أنحاء دبي، نطلب من جميع الموظفين العودة إلى مكان العمل اعتبارًا من اليوم الأربعاء (24 يونيو).

واستثنى التعميم الموظفين الذين لديهم ظروف صحية خاصة والنساء الحوامل.

وبحسب التعميم،على كل موظف يشعر أنه ليس بإمكانه العودة إلى العمل، عليه التحدث إلى مديره المباشر في أقرب وقت ممكن.

وقال التعميم، إن طيران الإمارات اتخذت كافة التدابير الموصى بها لتحسين اجراءات السلامة والنظافة في مكان العمل حفاظا على صحة وسلامة الموظفين.

وطالبت الناقلة الموظفين بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة في مكان العمل والالتزام بالتباعد الجسدي.

كما طالبت الموظفين باستخدام معقم اليدين، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية يجب ابلاغ المدير المباشر وطلب المشورة الطبية.

وفي ختام التعميم تم توجيه الشكر لجميع الموظفين على الانتقال السلس للعمل المنزلي، الأمر الذي ضمن استمرار الانتاجية طول الفترة الماضية.

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