إطلاق أول خط ملاحي بين "جبل علي" و"السخنة" عبر ميناء جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، وبالشراكة مع مجموعة "موانئ دبي العالمية"، المحفز الرائد للتجارة العالمية، عن عهد جديد في صناعة النقل البحري في المنطقة عبر نجاح ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين ميناءي جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعين السخنة بجمهورية مصر العربية، كأول خط ملاحي مباشر يربط بين أهم الموانئ في قارتي آسيا وأفريقيا لخدمة نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر والذي يُعد رابع خط ملاحي جديد تطلقه الهيئة خلال عام 2020.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة، استمراراً للمبادرات الطموحة التي أطلقتها "موانئ" وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، ومتابعة من معالي وزير النقل، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج التي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، تماشياً مع مرتكزات رؤية السعودية 2030.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من إطلاق هذا الخط المباشر الأول من نوعه، إلى تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين موانئ الشرق والغرب بحكم موقعه الاستراتيجي الذي يعتبر حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وميناءاً محورياً أساسياً على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهماً مباشراً في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، بما يُسهم في زيادة كميات المسافنة، وكسب الحصة السوقية الأكبر من السفن العابرة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين، مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية ويطور عملياتها المختلفة ويزيد فرص الاستثمار في قطاع الموانئ.