حوافز جديدة من "جافزا" لمساعدة الشركات على استئناف أعمالها

المصدر: البيان الإلكتروني

مع عودة الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي في دبي، ودولة الإمارات عموماً، إلى أوضاعها الطبيعية، أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ممكّن الأعمال في المنطقة، مجموعة من الحوافز لدعم عملائها من الشركات العاملة حالياً أو الشركات الجديدة، لمساعدتها في استئناف أنشطتها التجارية بثقة ضمن بيئة الأعمال لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتماشياً مع تطورات الأسواق وتغيراتها الديناميكية، تقدم جافزا عروضها لاستئجار مستودعات التخزين حسب الطلب، وبعقود إيجار قصيرة الأجل، مع توفير خيارات تخزين متعددة وبأسعار تنافسية من دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو أية رسوم جمركية. وستتمكن الشركات من استئجار المستودعات في جافزا بمساحات تبدأ من 300 متر مربع وصولاً إلى 15 ألف متر مربع، مع توفير خدمات الماء والكهرباء مجاناً كمكافأة تشجيعية.

كما تشمل حزمة الدعم الشاملة والمركّزة لمساعدة الأعمال شروطاً ميسّرة للتأجير، منها خيارات الاستئجار الشهرية؛ وإمكانية تأجيل تسديد الدفعات الإيجارية، وتوفير خدمات نقل متميزة وقليلة التكلفة. ويأتي ذلك لمساعدة الشركات على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز سهولة الوصول إلى أماكن المستودعات، لتتمكن الشركات من تقديم خدماتها بشكل أسرع.

وضمن المزيد من إجراءات تسهيل التجارة والحركة الفعَالة للسلع، سيتم تقديم مجموعة من الحلول اللوجستية داخل المنطقة الحرة، تشمل خدمات التخليص ومتابعة المستندات إلكترونياً، وتوفير خدمة إصدار عقد الإيجار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتأمين خدمة المسار السريع لموافقات الامتثال لضوابط البيئة والصحة والسلامة. كل ذلك من أجل مساعدة الشركات على إدارة تكاليف سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بها بأعلى كفاءة تشغيلية واقتصادية ممكنة.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ "جافزا": "تستوجب منّا هذه الظروف التي نمر بها إيجاد حلول تنافسية جديدة لعملائنا، فنحن نعمل في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا على تقديم حلول مصممة خصيصاً لمساعدة عملائنا على ممارسة أعمالهم في مرحلة ما بعد الجائحة، وبما يضمن لهم الحصول على خدمات أكثر قيمة بتكلفة أقل، عبر المزيد من خدمات القيمة المضافة والشاملة. وسوف تجد الشركات القائمة أو تلك التي تعتزم الحصول على تراخيص جديدة، أن خدماتنا المبتكرة لتمكين "العودة إلى مزاولة الأعمال" وتوفير بيئة صديقة للمستثمرين، تتواءم مع الاحتياجات المستجدة التي تتطلبها الأسواق من أجل تحقيق النمو واستعادة الانتعاش، بشكل يتخطى آثار الوباء وينطلق نحو آفاق جديدة".

وأضاف: "باعتبارنا مكوّناً رئيساً من ضمن قطاعات الخدمات الحيوية لاقتصاد دولة الإمارات، فإننا نؤكد لعملائنا أننا سنبذل كافة الجهود لضمان استمرارية أعمالهم في هذه الأوقات المضطربة وغير المستقرة؛ من خلال العمل بشكل متواصل على ربطهم بمزيد من الفرص التجارية والاستثمارية."

تأتي تلك الحوافز الجديدة استكمالاً لإعلان جافزا السابق عن تخفيضات في رسوم التسجيل والترخيص والرسوم الإدارية وصلت إلى 70 في المائة، والتي تم الإعلان عنها في منتصف شهر مارس الماضي، قبل بدء الحجر الصحي نتيجة الجائحة.

وتوفر جافزا شبكة تواصل تضم مجموعة من رواد الأعمال والتجار على مستوى العالم، بفضل بنيتها التحتية ذات المعايير العالمية في ميناء جبل علي، واعتمادها للحلول المتطورة للتجارة الذكية من خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الآن مجاناً، مما يمكن قطاع الأعمال والشركات من التركيز على أنشطتها التجارية وأعمالها الأكثر أهمية بالنسبة لها، دون الحاجة إلى هدر الوقت والجهد في المعاملات الورقية أو الانتظار في صالات المراجعين.

وتتيح جافزا، التي تعد مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية والأعمال، خدمات ومرافق متعددة ذات قيمة مضافة؛ منها سهولة الدخول والخروج على مدار الساعة من وإلى ميناء جبل علي، كما أن رصيف التحميل في الميناء مجهز بأحدث التقنيات؛ مثل تقنية تحميل الحاويات بالبضائع بالتزامن مع عملية التفتيش الجمركي.

كما تتوافر خدمة تقاطع الشاحنات للقيام بالتوزيع الذكي لحمولات الحاويات حسب جهات التوريد أو حسب العملاء المستقبلين لها، وبالتالي اختصار كم كبير من عمليات التنقل أثناء عمليات التسليم والتوزيع، إضافة إلى تقديم أفضل خدمات الأمن والحماية، وتوفير أماكن فسيحة لوقوف السيارات بمنحدرات واسعة لتحميلها على سفن الشحن. وكل ذلك يجعل ممارسة الأعمال في جافزا أكثر سهولة من أي وقت مضى، لاسيما خلال فترة ما بعد الجائحة.

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