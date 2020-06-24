طيران الإمارات تشغل طائرات "A380" إلى لندن وباريس.. وتضيف وجهتين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تبدأ تشغيل طائرات A380 الشهيرة لخدمة المسافرين على رحلاتها إلى كل من لندن هيثرو وباريس، وذلك اعتباراً من 15 يوليو المقبل.

ويدشن هذا الإعلان عودة الطائرة العملاقة، التي تعد مكوّناً أساسياً في أسطول الناقلة، لخدمة رحلات منتظمة منذ أن أدى وباء "كوفيد-19" إلى وقف أسطول الركاب في مارس الماضي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "عملاؤنا يحبون السفر على طائرة A380، فهي توفر العديد من الميزات الفريدة على متنها. ونحن في غاية السعادة بإعادتها إلى الأجواء لخدمة عملائنا على رحلاتنا إلى لندن هيثرو وباريس اعتباراً من 15 يوليو، ونتطلع إلى إعادة تشغيل هذه الطائرة تدريحياً لخدمة مزيد من الوجهات وفقًا للطلب على السفر في وجهات محددة".

وأضاف بقوله: "لا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 فريدة من نوعها على مستوى الصناعة، وعلى الرغم من أننا قمنا بتعديل خدماتنا الجوية من أجل صحة وسلامة أفراد أطقمنا وركابنا، إلا أننا على ثقة تامة من أن عملاءنا سوف يرحبون بعودة هذه الطائرة التي توفر الهدوء والراحة للمسافرين على متنها".

وفي تطور آخر، أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغّل رحلات ركاب إلى دكا (اعتباراً من اليوم 24 يونيو)، وإلى ميونيخ (اعتباراً من 15 يوليو).

وجاء ذلك عقب الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن فتح أبواب دبي أمام السياح اعتباراً من 7 يوليو (تموز)، مع بروتوكولات جديدة للسفر جواً لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، والمحافظة في ذات الوقت على صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.

وتوفر طيران الإمارات حالياً خدمات إلى أكثر من 40 مدينة، مع مواصلة الرحلات براحة وأمان عبر دبي للمسافرين بين منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية ومنطقة الخليج وأوروبا والأميركتين.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى دكا وميونيخ بطائرات البوينج 777-300ER، والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.



قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد-19".

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