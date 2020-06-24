طيران الامارات تعلق رحلاتها مؤقتاً من باكستان

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

علقت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، رحلاتها مؤقتاً من باكستان بعد الإعلان عن حالات "كوفيد-19" إيجابية لبعض الركاب القادمين من باكستان عبر دبي عند وصول رحلتهم إلى هونج كونج.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في إفادة لـ "البيان": "بعد الإعلان عن حالات كوفيد-19 إيجابية في هونج كونج لبعض الركاب الذين سافروا على إحدى رحلاتنا، اتخذت طيران الإمارات قراراً بتعليق خدمات الركاب مؤقتاً من باكستان، اعتباراً من الساعة الرابعة صباح اليوم (24 يونيو) بتوقيت إسلام آباد".

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسوف نتخذ أي تدابير إضافية تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا مرة أخري من باكستان".

وقال المتحدث: "كما نؤكد مراراً وتكراراً، فإن صحة وسلامة أفراد أطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا تأتي على رأس أولوياتنا دائماً. وقد وضعت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل خطوة من رحلة المسافر على الأرض وفي الأجواء، للحد من مخاطر انتشار العدوى".

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