دبي تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات درهم في 5 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن القيمة المتوقعة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي تصل إلى 10 مليارات درهم مع 155 مشروعًا جديدًا مسجلاً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال القرقاوي اليوم في حوار مع قناة "سي إن بي سي عربية، إن دبي وجهة استثمارية تعي المسؤولية التي تقع على عاتقها، لذا اتخذت تدابير لضمان سلامة الجميع، ونحن واثقون من أن هذا سينعكس بشكل ايجابي على المستثمرين.

ولفت إلى أن دبي حافظت على مكانتها الرائدة بين أفضل 3 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020. واحتلت دبي المرتبة الثانية عالميا في تدفق رأس المال الأجنبي المباشر والثالثة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لبيانات نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

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