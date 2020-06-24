2200 محطة خاصة بشبكة الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: وام

بلغ عدد المحطات الخاصة بشبكة الجيل الخامس التي تم نشرها من قبل مشغلي خدمة الهاتف المتحرك في الإمارات نحو 2200 محطة مع نهاية الربع الأول من 2020 تساهم في تغطية 15 % من المساحة المأهولة في الدولة وذلك حسبما أفادت به هيئة تنظيم الاتصالات التي أكدت أن أهمية تقنية الجيل الخامس يتمثل في دورها المحوري في تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الاقتصاد الوطني المبني على هذه التقنية المتقدمة.

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام" أنها وضعت خارطة الطريق للجيل الخامس منذ نهاية العام 2016 والتي استهدفت وضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في مجال تطوير الخدمات المتنقلة في النطاق العريض من خلال نشر وتطبيق تقنية الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 " الجيل الخامس" بالتزامن مع معرض إكسبو دبي العالمي .

وأشارت إلى أنه و بفضل تضافر الجهود والتعاون مع كافة الشركاء والتنسيق والعمل الدولي، تم إطلاق شبكة الجيل الخامس في الدولة قبل حلول هذا الموعد وذلك في مايو 2018 وقد تم عرض أهم المزايا الواقعية لهذه التقنية للمشاركين في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات /PP-18/ 2018 من مختلف الدول والذي عقد في دبي في نوفمبر من العام 2018.

وأكدت الهيئة أنه تم البدء في تقديم خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري للأفراد والمؤسسات عن طريق مزودي الخدمة /اتصالات ودو/ في مايو 2019.

واستعرضت الهيئة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتقنية الجيل الخامس 2020-2025 التي أطلقتها في وقت سابق حيث تضمنت هذه الاستراتيجية ثلاثة محاور هي، نشر الشبكات والتغطية، والتعاون والشراكات، ودعم النظام البيني المتنوع عبر التقنيات الرائدة ، وقد تم تحديد أهم المبادرات والأنشطة تحت كل من هذه المحاور بالتوافق مع تحديد أهم التطبيقات العملية وحالات الاستخدام لتقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات.

وأضافت أنها تعمل بالتعاون مع الشركاء والمعنيين في تطبيق هذه الاستراتيجية لتحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية الكاملة التي يمكن الحصول عليها من شبكات الجيل الخامس عبر عدة قطاعات.

وبشأن استعدادات المشغلين لتقديم الخدمة .. أشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى التوسع الكبير في عدد محطات شبكة الجيل الخامس التي تم نشرها في دولة الإمارات من قبل المشغلين والتي وصل عددها إلى 2200 محطة خلال الربع الأول من العام 2020، مشيرة إلى تطبيق عدد من حالات الاستخدام لهذه التقنية مع بداية العام الجاري ومنها كاميرات المراقبة عالية الدقة وأجهزة الطائرات المسيرة التي تعمل على الشبكات الخلوية.

كما تم إطلاق حالات استخدام مبتكرة لشبكة الجيل الخامس ومن الأمثلة عليها.. إطلاق شرطة دبي بالتعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أول دورية ذكية متصلة بشبكة اتصالات للجيل الخامس 5G في الوطن العربي، والتي تتميز بقدرات تقنية وأمنية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومزودة بكاميرا فائقة الذكاء والدقة، علاوة على تقنية التعرف على الوجوه، والمرتبطة بشكل مباشر بغرفة العمليات عن طريق شبكة الجيل الخامس.

وبخصوص الانعكاسات الإيجابية لخدمة الجيل الخامس على الاقتصاد الوطني ..

أوضحت الهيئة أن من ضمن الإحصائيات التي ذكرها تقرير رابطة GSMA لمنطقة الشرق الأوسط أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المتحرك في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى 344 مليون مستخدم في عام 2025 وأن عدد الأجهزة المتصلة أو ما يسمى إنترنت الأشياء 101 مليار في 2025 مقارنة بـ 396 مليونا في 2018 مما يتطلب شبكة متطورة تتطلب استيعاب الكم الهائل من البيانات الضخمة التي يتم تبادلها عبر هذه الأجهزة.

وأكدت أن أهمية تقنية الجيل الخامس تتمثل في دورها المحوري في تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها الكبير على مختلف جوانب الحياة كونها منصة شاملة لدعم مختلف المجالات والتطبيقات الحالية والمستقبلية كالروبوتات وكاميرات المراقبة والأمن والطائرات بدون طيار والطباعة الثلاثية الأبعاد ومركبات التنقل الذاتي وتقنيات الواقع الافتراضي والرعاية الصحية وإنترنت الأشياء والمدن الذكية وغيرها.

وأضافت الهيئة أنها تسعى من خلال دعم تطوير ونشر شبكات الجيل الخامس في الدولة إلى تمكين اقتصاد مبني على هذه التقنية وذلك بتشكيل فرق مبادرات فرعية متخصصة في مختلف القطاعات وحالات الاستخدام لدعم ريادة الدولة وبناء القدرات والعمل على توليد وظائف مستحدثة في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.

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