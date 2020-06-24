ماجد الفطيم ضمن أغنى 500 شخص في العالم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

احتفظ الملياردير الإماراتي، ماجد الفطيم، بتواجده ضمن قائمة أغنى 500 شخص بالعالم في 2020، بحسب مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، التي رصدت بالأرقام ثروات مليارديرات العالم حتى تاريخ 23 يونيو الجاري.

وجاء الفطيم في المركز 367 عالمياً، بثروة 5.49 مليارات دولار. كما حافظ الملياردير الهندي المقيم في الإمارات، يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والمدير المنتدب لمجموعة «اللولو» لمتاجر التجزئة، على تواجده ضمن القائمة، وفي المركز 392 عالمياً، بثروة 5.23 مليارات.

وتضمنت القائمة الجديدة 3 سعوديين، هم الأمير الوليد بن طلال، بالمركز 95 بثروة 14.4 ملياراً، ومحمد العمودي (196)، بثروة 8.73 مليارات، ومحمد الجابر (247) بـ7.19 مليارات. كما تضمنت القائمة مصريين هما ناصف ساويرس (373) بـ5.43 مليارات، ونجيب ساويرس (432) بـ4.80 مليارات.

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