«ديلي تايمز»: دبي تستعيد ريادتها في الاقتصاد العالمي

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

قالت «ديلي تايمز» إن دبي على وشك استعادة مجدها في ريادة الاقتصاد العالمي، فبعد أسابيع من الإغلاق المفروض للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، أعادت الحكومة فتح الاقتصاد.

وأوضحت في تقرير أمس، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها ساعدت في لجم تداعيات الجائحة.

وبحسب التقرير، شددت الحكومة على تزويد المستثمرين بالتسهيلات كافة والأمن الذي يحتاجونه لمواصلة أعمالهم لتعود مرة أخرى إلى دورها القيادي في الاقتصاد العالمي. وذكرت أن دبي ستشهد توافد أعداد متزايدة من الأشخاص والشركات الجديدة من العالم بعد أن لمسوا السياسات الفعّالة التي حدت من الجائحة، والدعم الحكومي السخي.

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