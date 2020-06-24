أمطار وثلوج تعزّز ألق دبي السياحي

المصدر: دبى - البيان

أعلنت مجموعة «كليندست»، المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب»، ضمن «جزر العالم»، والمكون من 7 جزر صناعية، عن شروعها في إنشاء شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية، بطول كيلومتر على الجزيرة الرئيسة، حيث تتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة تتيح التحّكم في درجة الحرارة.

وأفادت المجموعة المطورة لـ«قلب أوروبا»، وهي وجهة جزيرة السياحة الترفيهية وكلفتها (18.3 مليار درهم)، بأن تطوير مشروع «شارع ممطر» المبتكر، يعتبر نقطة رئيسة في الجذب السياحي لدولة الإمارات والذي سيتم الافتتاح التجريبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال جوزيف كليندست، رئيس المجموعة: «يعتبر الشارع المطير أعجوبة هندسية، حيث يعتبر الساحة المطيرة المفتوحة الأولى من نوعها في العالم، حيث سيوفر الشارع الممطر أمطاراً على مدار العام ستقلل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال موسم الصيف مما يوفر تبريدًا كافياً، سيكون شارعاً ممتلئاً بالمقاهي والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة ومحلات بيع الأزياء والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى استضافة نحو 51 مهرجاناً أوروبياً على مدار العام من شأنها جذب انتباه السياح المحليين والدوليين».

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