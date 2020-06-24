50 وجهة لـ«طيران الإمارات» في يوليو

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

توسّع طيران الإمارات عدد الوجهات التي تصل إليها إلى 50 وجهة خلال يوليو، حيث سيتم إضافة وجهات جديدة إلى شبكة رحلات الناقلة بشكل دوري بحسب حجم الطلب وسيتم فتح المزيد من الوجهات في ألمانيا وبريطانيا خلال أيام لتلبية نمو الطلب على هذه الوجهات.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إنه منذ صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين الذي دخل حيز التنفيذ بالإضافة إلى السماح باستقبال الزوار ابتداءً من 7 يوليو شهدنا زيادة كبيرة في أعداد الحجوزات وطلبات العودة للمقيمين في الخارج، وأن هناك زيادة في الحجوزات المستقبلية ما يسهم في تشغيل رحلات إلى وجهات جديدة وقيام شركات الطيران أخرى بتشغيل رحلات إلى الإمارات.

وأضاف أن الناقلة تستخدم حالياً 50 طائرة ومن المتوقع أن يكون هناك تزايد تدريجي في دخول الطائرات إلى الخدمة وأن تأثير الأوضاع على مستقبل الطلبيات سابق لأوانه لأن الطلبيات من المفترض أن تتسلمها طيران الإمارات ابتداءً من 2023 أما الطلبيات الحالية فهناك تأخير من الشركة المصنعة والمحادثات مستمرة معها.

وأكد الرضا أن طائرة A380 من الطائرات التي نخطط لإدخالها إلى الخدمة في 15 يوليو ثم سيتم إدخال الطائرات تباعاً حسب الوجهة وحجم الطلب كما أنه سيتم منذ بداية الشهر المقبل افتتاح صالة رجال الأعمال.

وأضاف أن هناك تنسيقاً يومياً ومباشراً مع دائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة الهجرة والجوازات تستهدف تنشيط الحركة وتسريع إعطاء أذونات الدخول بالإضافة إلى توفير عروض لترويجها لاستقطاب المزيد من الحركة السياحية.

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