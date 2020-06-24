الإمارات أفضل دولة للزيارة إقليمياً والــ10 عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفَت الإمارات في الصدارة إقليمياً والــ10 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم الجديرة بالزيارة طوال العمر في 2020، التي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد».

وترصد القائمة أفضل بلدان العالم التي يحلم المرء بزيارتها، ولو لمرة واحدة على الأقل طوال حياته.

وذلك استناداً إلى آراء، تصنيفات وتقييمات، من جانب قرّاء «سي إي أو وورلد». وشارك أكثر من 256.380 قارئاً في اختيار البلدان المدرجة على القائمة، فيما يعد أكبر عدد من القراء في تاريخ المجلة على الإطلاق يشارك في أحد تصنيفاتها.

ومنح قرّاء المجلة الإمارات 57.38 درجة تكفلت بصدارتها قائمة أفضل الدول للزيارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فيما حصلت الدولة على المركز العاشر عالمياً.

وتفوّقت الإمارات على فرنسا، والمملكة المتحدة ، وإسبانيا، وأستراليا، وجزر المالديف، وهولندا. كما تفوّقت على اليابان ونيوزيلندا. وبصفة عامة، تفوّقت الدولة على كافة دول أوروبا، عدا اليونان والبرتغال وإيطاليا. وكانت المفاجأة أن الدول الاسكندنافية جميعها جاءت خارج الــ40 دولة الأولى على القائمة.

وكانت صدارة التصنيف من نصيب تايلاند التي حصلت على 72.15 درجة، تلتها اليونان برصيد 67.22 درجة، ثم أندونيسيا بـ66.15 نقطة.

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