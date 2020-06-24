«دناتا» ترتقي بمعايير السلامة في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

تطبق دناتا، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إجراءات احترازية ووقائية عديدة لضمان سلامة المسافرين والموظفين، وطمأنة الركاب عندما يسافرون جواً إلى دبي ومنها عبر مطار دبي الدولي.

ومنذ بدء تفشي «كوفيد 19»، واصلت فرق خبراء دناتا العمل على مدار الساعة لتطوير وتنفيذ برنامج شامل للصحة والسلامة، وتعزيز الخدمات والوسائل والتدريب عبر عمليات الشركة. ونفّذت دناتا برامج التعقيم، وطبّقت تدابير حماية شخصية جديدة، وأدخلت تحسينات شاملة على خدمات تنظيف الطائرات لحماية موظفيها وتوفير أعلى معايير الأمان العالمية لشركائها من الناقلات الجوية وركابها.

وقال نائب رئيس أول خدمات المطار والسفر في دناتا ستيف ألين: «ترك «كوفيد 19» تأثيرات وتحديات كبيرة وشاملة على صناعة السياحة والسفر لم تستثن أحداً، وسوف نجتاز هذه التحديات بالعمل مع الشركاء ووضع صحة وسلامة الناس كأولوية مطلقة في جميع عملياتنا».

وأضاف: «أدخلنا تحسينات على الخدمات والوسائل والتدريب للتكيف مع البيئة الجديدة للعمليات ومساعدة عملائنا من الناقلات الجوية على استعادة ثقة زبائنهم في إجراءات السفر. ونحن في غاية الامتنان لشركائنا وزملائنا في المطار على التزامهم وعملهم الدؤوب لتحقيق أعلى معايير السلامة عبر جميع عملياتنا».

وأكملت دناتا خلال مايو المنصرم برنامجاً شاملاً لتعقيم جميع معدات الدعم الأرضي GSE لحماية موظفيها وركاب عملائها. وجرى تعقيم أكثر من 11500 قطعة من هذه المعدات، بما في ذلك الحافلات والسلالم وحاويات الأمتعة والجرارات وجميع المعدات المستخدمة في عمليات الشحن الجوي.

كما عملت دناتا مع مطارات دبي لتحقيق أقصى درجات السلامة للمسافرين طوال تواجدهم في المطار، من كاونترات إجراءات السفر إلى الصعود إلى الطائرات. وتم تركيب حواجز زجاجية واقية على الكاونترات، وتعديل مناطق الانتظار لمساعدة الركاب على الالتزام بالتباعد الجسدي.

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