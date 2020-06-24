«اتصالات» تتوسّع في المراكز الذكية للبيانات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «اتصالات» أمس تعزيز تواجد مراكزها الذكية «SmartHub» في الدولة عبر افتتاح مركزين متطورين (Tier 3) في موقعين جديدين في دبي والفجيرة، ما يسهم في توسيع حضورها في المنطقة، ودعم شركائها الدوليين في إنجاز التحول الرقمي، وتطبيق أهدافهم في الاعتماد على التخزين السحابي، وتسريع حلول وسعة الاتصال مع أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «اتصالات»: «خلال هذه الظروف غير المسبوقة والتي تشكل تحدياً كبيراً على الصحة والاقتصاد، تسعى الأسواق العالمية إلى تنشيط حلول الاتصال، وإضافة القدرات الجديدة إلى قطاع الأعمال والمجتمعات بشكل عام. وتتسم مراكز البيانات الذكية SmartHub من «اتصالات» بأنها أكبر مراكز البيانات المستقلة وذات سعات تخزين عالية».

وترتقي زيادة مساحة وطاقة مراكز البيانات الذكية بدبي والفجيرة بالقيمة الإجمالية للطاقة إلى أكثر من 10 ميجاواط، بمصادر طاقة ذات كفاءة تعددية، مزودة بأنظمة الدعم الاحتياطي للطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز