إطلاق «ساهرون على خدمتك يا وطن» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة حملة تحت شعار «ساهرون على خدمتك يا وطن» تهدف إلى تسليط الضوء على دور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الخطط والبرامج الطموحة التي أسهمت بالارتقاء بالخدمة الجمركية المقدمة إلى أفضل المستويات.

فضلاً على التأكيد على الثوابت الوطنية التي تحرص الدائرة على تطبيقها تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في الحرص على تأمين انسيابية حركة البضائع والسلع، لضمان وصول الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء وكافة المنتجات إلى الأسواق بالكميات اللازمة للمستهلكين، إلى جانب تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة لاستدامة سلسلة الإمداد لكل من يعيش على أرض الوطن.

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