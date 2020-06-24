منح «بي إتش مباشر» رخصة نشاط التعريف

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية حصولها على رخصة مزاولة نشاط التعريف وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بها، من هيئة الأوراق المالية والسلع، لتصبح إحدى الشركات المالية المعتمدة في الإمارات التي تُقدم هذه الخدمة لعملائها.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش مباشر»: يسعدنا الحصول على رخصة مزاولة نشاط التعريف، التي تعتبر إحدى الخدمات المالية المهمة، إذ تهدف إلى تعزيز حجم وحركة التداول من خلال تعريف الأفراد بالشركات ذات الخدمات المالية المتنوعة، وزيادة فرص المستثمرين وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعكس رؤية الشركة ومكانتها كمزود رائد للخدمات في المنطقة.

وأضاف أن الرخصة الجديدة توفر فرصاً استثمارية إضافية للمستثمرين للشركات والأفراد، إذ تتيح خدمة التعريف: تقديم وتعريف شخص لشخص آخر مرخص من قبل الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للحصول على خدمة مالية، وفقاً للأحكام والقوانين الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

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