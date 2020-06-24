تأجيل اجتماع عمومية «غرفة الفجيرة»

المصدر: (الفجيرة - وام)

تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة للعام الأول من الدورة الرابعة عشرة لمجلس الإدارة ليعقد يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو المقبل بمن حضر في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المسرح بمبنى الغرفة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الرابعة عشرة، إن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية تم بناء على نص المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والتي توجب اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المجلس، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء المسددين لرسومهم السنوية، وإذا لم يتوفر النصاب، يتم عقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء بعد 10 أيام من الموعد المحدد.

ودعا رئيس الغرفة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة إلى الحرص على حضور الاجتماع للوقوف على سير العمل بالغرفة.

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