«أراضي دبي» تبرم اتفاقية ترخيص خدمات المحامي العقاري مع «هادف وشركاؤه»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اتفاقية ترخيص وتنظيم خدمات المحامي العقاري مع مكتب هادف وشركاؤه للمحاماة. ووقع الاتفاقية سلطان بن بطي بن مجرن، بصفته مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وصادق جعفر بصفته المدير الشريك لمكتب هادف وشركاؤه، وبحضور معالي الدكتور هادف الظاهري، الشريك المؤسس.

وتأتي الاتفاقية بعد اعتماد أراضي دبي مبادرة المحامي العقاري، واستيفاء كامل الشروط من قبل مكتب هادف وشركاؤه، بصفته أحد مكاتب المحاماة المتخصصة وذات الخبرة العالمية.أفضل المعايير

وقال سلطان بن مجرن: نحرص على اختيار أكفأ مكاتب المحاماة التي تتمتع بسمعة مرموقة مثل هادف وشركاؤه، والقادرة على الالتزام بأفضل معايير الجودة التي أرسيناها في السوق العقاري، لضمان رضا وسعادة متعاملينا، وحصولهم على الخدمات بسهولة من خلال إنجاز الإجراءات التنظيمية والاستثمارية.

وبموجب الاتفاقية تمنح أراضي دبي ترخيص مباشرة الخدمات المنصوص عليها، مع مراعاة الإجراءات والقوانين والجودة للحفاظ على مستوى تنافسية دبي. وسيقدم هادف وشركاؤه العديد من الخدمات، منها الاستعلام والبحث في سجلات المستثمر، وإصدار الشهادات بخصوص الشركات التي تقوم الدائرة باعتمادها بعد ذلك.

ويجوز للمحامي العقاري الاعتماد على المستندات المقدمة من الشركات دون الحاجة إلى ترجمة المستندات إلى العربية أو تصديق المستندات، مع التزام المحامي العقاري بالمعايير القانونية، وبذل العناية الواجبة في إصدار هذه الشهادات.

دعم قانوني

وقال الدكتور هادف الظاهري: نتطلع إلى العمل والتعاون معها لتعزيز الاستثمار بسوق دبي العقاري، وتوفير الدعم القانوني اللازم للمستثمرين بدبي والعالم، للإسهام في إبراز مكانة الإمارة بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم.

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