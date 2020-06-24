«غرفة دبي» تطلق برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، برنامجاً جديداً لدعم وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى «برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات».

ويتيح البرنامج الذي يديره مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي، للشركات الكبيرة الفرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز تأثيرات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

حيث ستقوم الشركات الكبيرة المنضمة للبرنامج بتوفير دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة إما عن طريق توفير موارد مباشرة لهذه الشركات، أو عبر الدعم الإرشادي والتوجيهي المسؤول لتعزيز تنافسية وأداء واستمرارية هذه الشركات من خلال برامج وتدريب متخصص.

وستقوم شركة «كوكاكولا» بإطلاق المبادرة الأولى ضمن هذا البرنامج، حيث ستقوم عبر مبادرتها «افتح قلبك أكثر من قبل» بالتبرع بحوالي 250 ألف كمامة ومنتجات بقيمة 240 ألف دولار لحوالي 3 آلاف مطعم ومتجر صغير في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم النصح والتوجيهات لبائعي التجزئة من خلال الحملات التوعوية الاجتماعية المصممة لتشجيع العملاء لدعم المتاجر المحلية.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، إلى أن البرنامج يجمع الشركات الكبيرة الراغبة في القيام بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية في ظل أزمة (كوفيد 19) مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم وتوجيه وإرشاد.

ويستهدف البرنامج الجديد لغرفة دبي على المدى المتوسط تأسيس شبكة متكاملة ومستدامة خاصة بتوفير الدعم والتوجيه المهني يمكنها أن تعزز من قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على أداء أعمالها وتحقيق النجاح والتميز.

ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى 100 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن قاعدة بيانات مركز أخلاقيات الأعمال، حيث سيتم إرسال نموذج خاص لهم لتبيان احتياجاتهم، ومن ثم العمل على جمعهم مع شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجاتهم الحالية والآنية من الموارد والدعم والتوجيه. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في البرنامج عبر التواصل على responsiblebusiness@Dubaichamber.com

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