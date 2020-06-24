رأس الخيمة تحدد ضوابط إعادة فتح النوادي الصحية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بموجب ثلاثة تعاميم أصدرتها، أمس، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح النوادي الصحية وصالات الألعاب الرياضية وصالات الألعاب الترفيهية والصالات الإلكترونية، بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الإمارة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرار قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في رأس الخيمة. ويتضمن التعميم السماح لصالات الألعاب الترفيهية بالعمل واستقبال روادها ابتداءً من اليوم 24 يونيو 2020 شرط الالتزام بكافة الإجراءات وتدابير السلامة المنصوص عليها في هذا التعميم.

وشدد التعميم على عدد من الإجراءات الاحترازية الرئيسة التي يجب على المنشآت مراعاتها وهي السماح بـ50% فقط من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، شريطة ألا يزيد عدد الأفراد في كل لعبة جماعية على 5، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخاصة أمام شبابيك التذاكر، كما يمنع التعميم إقامة أي فعاليات أو أنشطة اجتماعية داخل هذه المنشآت وإغلاق كافة أماكن الانتظار والجلوس.

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