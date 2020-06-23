"دبي للسياحة" تتعاون مع "سناب شات" للترويج لدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" عن تعاونها مع "سناب شات" للترويج لمدينة دبي وما تمتاز به من مقومات سياحية هائلة، وما تقدمه لزوارها من تجارب متنوعة خلال فصل الصيف، وذلك مع استئناف حركة مختلف الأنشطة السياحية والتجارية عقب الإغلاق الناجم عن تداعيات جائحة "كوفيد-19"، بما يؤكد على المكانة المتميزة لدبي كوجهة عالمية مفضلة للزيارة على مدار العام.

وضمن الحملة التسويقية التي أطلقتها "دبي للسياحة" تحت عنوان "#نلتقي_قريبا"، تم تطوير أربع عدسات سناب شات باستخدام تقنية الواقع المعزّز لإتاحة المجال أمام المستخدمين في كل من المملكة المتحدة وفرنسا لمعايشة تجارب افتراضية مميزة في دبي تمكنهم من الوصول إلى أبرز معالمها السياحية مثل "برج خليفة"، و"برواز دبي"، و"وجهة السيف"، و"مدينة جميرا".

وتمكنت الحملة من جذب أكثر من /9.2/ مليون شخص من المملكة المتحدة وفرنسا ممن استخدموا عدسات "دبي للسياحة" للقيام بزيارة افتراضية لمعالمها الفريدة. كما شهدت الحملة تفاعلاً قوياً خلال فترة إطلاقها التي امتدت لأسبوعين، لتتجاوز التوقعات بأكثر من 180 بالمئة في الوقت المتاح للتجربة قبل مشاركتها مع الأصدقاء وأفراد العائلة على السناب شات.

كما أظهرت دراسة أُجريت بعد الحملة خلال شهر مايو الماضي حول رغبة المستخدمين بالتفكير بزيارة دبي عند إعادة فتح الحدود وعندما يصبح السفر متاحاً للجميع، أن أكثر من 30 بالمئة من مستخدمي السناب شات في المملكة المتحدة وفرنسا راغبون بزيارة دبي بمجرد تخفيف قيود السفر الناجمة عن تعليق حركة الطيران حول العالم جراء جائحة "كوفيد-19"، فيما تجاوز وعيهم ومعرفتهم بدبي كافة التوقعات.

وفي تعليق له على الحملة ونتائجها، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "نحن سعداء بهذه الشراكة المبتكرة مع "سناب شات"، التي ساهمت في إبراز مكانة دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة، كما أنها نشرت الأجواء الإيجابية والسعادة بين محبي السفر وأعطتهم دافعاً حقيقياً للتخطيط لعطلتهم المقبلة إلى دبي التي تستعد للترحيب بزوارها اعتباراً من السابع من شهر يوليو 2020 ".

ومن جهتها قالت فاريما معيني، رئيسة قسم السفر والتجزئة والتجارة الإلكترونية لدى سناب شاتSnap Inc في الشرق الأوسط: "لطالما تبنت "دبي للسياحة" الحلول الذكية للتواصل مع جمهورها المستهدف، ويأتي تعاونها كعلامة تجارية مع سناب شات كخطوة مهمة للاستفادة من تقنية الواقع المعزز. ولقد ساهمت هذه الشراكة في تمكين "دبي للسياحة" من الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف خلال فترة الإغلاق التي شهدها العالم بأسره لاسيما في فرنسا والمملكة المتحدة.

وأضافت: حيث تمكن مستخدمو السناب شات من التعرف على التجارب الملهمة التي توفرها دبي للسياح على الرغم من قيود السفر العالمية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لمرحلة ما بعد ’كوفيد-19‘ وتخفيف قيود الحركة والسفر، فإننا واثقون أن نهج ’دبي للسياحة‘ المبتكر في التواصل مع المسافرين المحتملين ضمن أسواق محددة سيساهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين في المستقبل".

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