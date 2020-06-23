إعادة افتتاح صالات الألعاب الرياضية والترفيهية والالكترونية في رأس الخيمة غداً

المصدر: وام

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بموجب تعميم أصدرته اليوم الثلاثاء مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الإمارة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في رأس الخيمة.

ويتضمن التعميم السماح لصالات الألعاب الرياضية بالعمل واستقبال روادها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 شرط الالتزام بكافة الإجراءات وتدابير السلامة المنصوص عليها في هذا التعميم.

وشدد التعميم على عدد من الإجراءات الاحترازية الرئيسية التي يجب على المنشآت مراعاتها وهي السماح بـ 50 بالمائة فقط من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخاصة أمام شبابيك التذاكر، وتشجيع المتعاملين على حجز وشراء التذاكر عبر الإنترنت.

كما منع التعميم إقامة أي فعاليات أو أنشطة اجتماعية داخل هذه المنشآت واغلاق كافة أماكن الانتظار والجلوس.

وشدد على وجوب فحص جميع العاملين وانتظار النتائج الصادرة عن الجهات المختصة التي تؤكد عدم إصابتهم بالفيروس، حيث يعد هذا الأمر شرطاً رئيسياً لإعادة فتح المنشأة، وعلى ضرورة قياس درجات الحرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشأة، ومنع دخول كل من تظهر عليه أعراض لأمراض تنفسية أو من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية.

كما اشترط التعميم على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بلبس قناع الوجه والقفازات طوال الوقت، مع توزيع أجهزة التعقيم لتغطي كافة أجزاء الصالة بالإضافة إلى المداخل والمخارج، وتعقيم شباك التذاكر وأجهزة التذاكر ذاتية الدفع كل ساعة، بالإضافة إلى تعقيم الصالة بشكل كامل يومياً، وإلزام مرتادي هذه الصالات بضرورة لبس القناع طوال الوقت ومنع المخالفين لذلك من دخول الصالة.

وأكد التعميم ضرورة التزام كافة المنشآت بوضع مقاييس وعلامات التباعد الاجتماعي التي تساعد في الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، وضرورة وضع علامات مشابهة أمام شباك التذاكر مع مراعاة وجود شباك صف واحد لبيع التذاكر فقط وإلغاء كافة الصفوف الموازية ووضع حواجز متحركة للتحكم بالطوابير كما يلزم التعميم بوضع حواجز بين كل طاولة لعب وأخرى.

كما أكد أهمية التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات الرقمية لإعلامهم بكافة الإرشادات الاحترازية ووضع المطبوعات والإعلانات التوعوية ولمنع التجمعات لاسيما في مداخل ومخارج المنشأة.

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