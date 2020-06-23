تعرف على قائمة وجهات "الاتحاد للطيران" حتى 15 يوليو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخطّط الاتحاد للطيران لتشغيل رحلات إلى 29 وجهة حول العالم، حتى 15يوليو القادم، فيما تأمل بتوسيع شبكتها اعتباراً من 16 يوليو من خلال العمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات وهيئات الطيران العالميّة.

وحددت الاتحاد للطيران وجهتها الـ 29 وهي: شيكاغو، تورونتو، نيويورك، دبلن، لندن، باريس، مدريد، أمستردام، بروكسيل، جينيف، برشلونة، فرانكفورت، زيورخ، ميلان، إسطنبول، أثينا، البحرين، إسلام أباد، لاهور، كراتشي، كولمبو، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، سيؤول، طوكيو، مانيلا، سيدني وميلبورن.

وفيما يلي قائمة الوجهات:

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