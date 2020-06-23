نيوزبوك: طيران الإمارات تستعد للترحيب بمسافريها عبر أحدث بروتوكولات السفر الجوي

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أفادت صحيفة "نيوزبوك" الالكترونية الصادرة من مالطا أن مجموعة طيران الإمارات ترحب بالمسافرين على متن خطوطها الجوية عبر أحدث بروتوكولات السفر الجوي لتسهيل إجراءات التنقل الدولي لمواطني الدولة والمقيمين والسياح، وذلك في أعقاب فتح إمارة دبي أبوابها للزوار اعتبارًا من 7 يوليو المقبل مع التأكيد على وضع والالتزام بتدابير دقيقة تضمن صحة وسلامة المسافرين.

بروتوكولات السفر من وإلى مطارات دبي تم الإعلان عنها بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة ولي عهد دبي ورئيس مجلس الإدارة، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الخطوة الأخيرة تأكيد قوي على استعداد دبي لاستئناف نشاط الطيران والنشاط الاقتصادي بعد التخطيط والمراجعة والإعداد الشامل. كما أن الإجراءات المتعددة المتبعة على الأرض وفي الجو وجميع أنحاء المدينة تخفف من مخاطر انتشار العدوى وإدارة أي استجابة مطلوبة بشكل فعال. كما أن المدن حول العالم تجري مراجعات مستمرة وستتبعها قريبًا تحديثات لمتطلبات دخول الحدود للمسافرين الدوليين.

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار كبير لصناعة الطيران بأكملها ومن عدة نواحٍ، وفي طيران الإمارات هنالك اتجاه إيجابي في زيادة حركة المرور على مدار الأسابيع الماضية، فضلاً عن وجود استعداد حقيقي لخدمة عملاء طيران الإمارات.

الصحة والسلامة أولاً

نفذت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامته وأمان الموظفين على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع مجموعات لمعدات النظافة المجانية على جميع العملاء، التي تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

القيود السفر

يتم تذكير العملاء بأن قيود السفر لا تزال سارية، ولن يتم قبول المسافرين على الرحلات إلا إذا امتثلوا لمتطلبات الأهلية ومعايير الدخول للوجهات. كما أنه يجب على زوار دبي عقد وثيقة تأمين صحي دولية تغطي كوفيد-19، وذلك طوال فترة الإقامة، غيرها من التدابير والمعايير المتوفرة على موقع طيران الإمارات الرسمي.

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