وسائل إعلام عالمية: دبي تسترد بريقها السياحي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبدت وسائل ومصادر إعلامية عالمية متنوعة، اهتماماً واسعاً بقرار حكومة دبي العودة إلى لاستقبال الزوار والسياح.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير تحت عنوان "مركز الأعمال في الشرق الأوسط يفتح أبوابه للسياح": إن الاتجاه الإيجابي الذي علقت عليه طيران الإمارات أكبر شركة طيران في العالم للمسافات الطويلة، الآمال بعودة الأمور إلى سابق عهدها، جاء مبنيا على المنحى الإيجابي في زيادة حركة السفر عبر شبكتها حيث راحت تضيف رحلات إلى وجهات أخرى على وقع تخفيف دبي من قيود السفر، وهي تربط حاليا 40 مدينة، وتخطط لإضافة المزيد من الوجهات في الأيام القادمة.

ونقلت الشبكة العالمية قول الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس الأعلى لطيران الإمارات قوله: إن هذا “سيكون اختبارًا كبيرًا لصناعة الطيران بأكملها في العديد من الطرق".

الإندبندنت: دبي أهم الوجهات والمحاور الجوية تفتح أبوابها

كما أبرزت صحيفة الإندبندنت اللندنية القرار الذي اتخذته حكومة دبي بفتح أبوابها امان السياح قائلة: إن واحدة من أهم الوجهات السياحية والمحاور الجوية الرائدة في العالم في العالم قررت

إعادة فتح وجهاتها السياحية في وجه الزوار اعتبارًا من 7 (يوليو) –لكن ضمن قواعد جديدة صارمة.

مضيفة أنه تم السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى الخارج "شريطة أن توافق دول المقصد على استقبالهم". ويسمح للسياح بالعودة من الثلاثاء الأول في يوليو.

وقالت: إن دبي مركز طيران الإمارات، استقبلت سابقًا حوالي 1.5 مليون سائح بريطاني كل عام. ويستخدمها الملايين في رحلات الترانزيت.

مديكال إكسبريس: دبي تنفتح مجددا على العالم

وعلى الصعيد ذاته قالت مجلة" مديكال إكسبريس" التي تتخذ من جزيرة آيل أوف مان (جزيرة مان) التابعة للتاج البريطاني: إن دبي بدأت تسترد دورها القيادي من خلال فتح أبوابها للعالم.

وأضافت، أن دبي يوم أعلنت الأحد أنها ستسمح للسياح بالعودة إلى الدولة الخليجية اعتبارًا من 7 يوليو بعد إغلاق أكثر من ثلاثة أشهر لاحتواء الفيروس الوبائي "كورونا". مبرزة ضرورة امتثال المسافرين الامتثال الصارم للتدابير الوقائية وإجراءات السلامة التي وضعتها دبي ودول المقصد.

سمبل فلاينغ: دبي تسترد بريقها

ومن جانبه قال موقع" سمبل فلاينغ" المتخصص في الطيران: إن دبي بدأت تسترد تألقها السياحي من خلال رفع القيود على السفر. مضيفا، أنه في الوقت الذي ما زالت فيه معظم دول العالم مغلقًة أمام السياحة، فلن يبقى الحال كما هو عليه بالنسبة لدبي لفترة أطول. إذ من المقرر أن تبدأ المدينة السماح للسياح الدوليين بالعودة من 7 يوليو فصاعدًا. ومع ذلك، ستكون هناك بعض الشروط المرتبطة بالوصول إلى البلاد.

أخبار جيدة لطيران الإمارات

الأخبار التي تفيد بإعادة فتح دبي أمام السائحين ستكون بمثابة نعمة للإمارات. فقد شهدت شركة الطيران، الناقل الرئيسي لدبي، توقف عمليات ركابها بسبب الأزمة الحالية. لكن الأمور بدأت في التحرك مرة أخرى الآن.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، سمحت الحكومة لطيران الإمارات باستئناف رحلات الربط عبر مركزها في دبي. وتخطط الشركة حاليًا لتقديم رحلات ربط من وإلى 40 مدينة. وستزداد قاعدة الركاب التي يمكن لشركة الطيران الوصول إليها بشكل كبير من خلال إعلان دبي عن إمكانية استئناف السياحة.

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