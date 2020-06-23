صرف المعاشات غداً للمتقاعدين والمستحقين عن شهر يونيو

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة عن شهر يونيو غداً "الأربعاء".

وقالت الهيئة إن قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر تبلغ 321 مليوناً و 477 ألفاً و 24 درهماً مقارنة بنحو 315 مليوناً و418 ألفاً و163 درهماً لشهر يونيو من العام الماضي أي بزيادة قدرها 6 ملايين درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات لهذا الشهر 16 ألفا و538 متقاعداً و 7415 مستحقاُ، مقارنة ب 16 ألفا و 132 متقاعداً و 6969 مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت أنه إضافة إلى ذلك تم صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة لهم 263 مليوناً و418 ألفاً و 763 درهماً نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليوناً و 558 ألفاً و 402 درهم، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 218 مليوناً و860 ألفاً و 361 درهماً، ويبلغ عدد المدنيين المستفيدين من هذه المعاشات 5957 متقاعداً ومستحقاً، بينما يبلغ عدد العسكريين المستفيدين منها 11 ألفا و 402 متقاعد ومستحق.

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