«سيمنس» تعزز ذكاء المدن المستدامة لـ«دايموند ديفلوبرز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دايموند ديفلوبرز»، الشركة المسؤولة عن تطوير المدينة المستدامة في دبي، التوصل إلى تفاهم مع «سيمنس»، بهدف استكشاف آفاق تطبيق الحلول الذكية الجديدة لمشاريعها الحالية والمستقبلية.

وتم التوقيع على الاتفاقية عبر الفيديو بين مكاتب «دايموند ديفلوبرز» في المدينة المستدامة، وبين مكاتب «سيمنس» في كل من أبوظبي وألمانيا.

وبموجبها، سيتم تحديد إطار عمل للطرفين بهدف التوصل إلى شراكة تدعم بناء المدن والمجتمعات منخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تعزيز مواصفاتها الشاملة، بما في ذلك الأمن والمرونة.

وقال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز»: «من شأن هذه الشراكة مع «سيمنس» أن تساعد على إضافة المزيد من الحلول المبتكرة التي ترتقي بكفاءة مشروعاتنا الحالية، لنتمكن في نهاية المطاف من إرساء معيار عالمية للعيش المستدام بأعلى مستويات الجودة».

وقال فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية في الشرق الأوسط لدى «سيمنس»: «تجسد المدينة المستدامة نموذجاً متميزاً للكفاءة العالية، لا سيما وأنها نجحت في تصدير أكثر من ربع الطاقة الشمسية التي تنتجها، فضلاً عن الحيلولة دون إصدار أطنان من الانبعاثات الكربونية في الجو سنوياً. ويقوم نهجنا على تطوير أنظمة بيئية رقمية، بدءاً من نقطة توليد الطاقة وحتى وصولها إلى المستهلك، مع الاعتماد على طرق متطورة تضمن التوصل إلى كفاءة الطاقة لحماية الكوكب».

وصُممت المدينة المستدامة لتكون نموذجاً للمدن المستقبلية، مع التركيز على إبراز الحلول الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، لتحمل المدينة صفة الاستدامة الحقيقية، نظراً إلى مراعاتها احتياجات الناس وجودة حياتهم وصحتهم في كل الجوانب المتعلقة بالتصميم.

وتحقيقاً لهذه الغايات، تتولى المدينة زراعة المنتجات التي تلبي احتياجات سكانها، كما تنتج الطاقة المتجددة، وتعمل على تدوير المياه والنفايات، وتحدّ من استخدام السيارات، في الوقت الذي تشجع فيه قاطنيها على التنقل المستدام.

وبفضل هذه الممارسات الإيجابية مجتمعة، يقل مستوى الانبعاثات الكربونية إلى أدنى حد ممكن، مع زيادة الأداء وتقليل التكلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز