بحث أطر التعاون بين اتحاد الغرف ورابطة التجارة الدولية الكورية

المصدر: دبي - البيان

بحث الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم مع رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية جي هيون كيم عبر الاتصال المرئي أطر تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الإماراتيين والأعضاء في رابطة التجارة الدولية الكورية بما يسهم في توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين.

وبحث الاجتماع أهم المواد والبنود التي يجب تضمينها في مذكرة التعاون المزمع توقيعها بالقريب العاجل والتي ستعكس اهتمام القطاع الخاص الإماراتي بتوطيد العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية.

وقال حميد محمد بن سالم إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وإيجاد الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإماراتية والكورية، والمساعدة على عمل شراكات ثنائية، إضافة إلى عقد الفعاليات الاقتصادية المختلفة كالمؤتمرات، والحلقات النقاشية، والمعارض.

وتعتبر رابطة التجارة الدولية الكورية من المؤسسات الرائدة، ولديها آلاف الأعضاء ممن يعملون تحت مظلتها ويمكن الاستفادة من الخبرات التي لديها لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

وأكد جي هيون كيم، رئيس الرابطة، أهمية إبرام مذكرة التفاهم مع اتحاد الغرف التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون في مجال تبادل الخبرات وتنظيم الوفود وعقد المؤتمرات والمعارض التي تعود بالنفع والفائدة على مجتمع الأعمال في كلا البلدين، لا سيما في اقتصاد ما بعد كوفيدا 19.

وأكد جي هيون استعداد الرابطة تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب المشاريع والشركات التي تعزز من ثقتهم بالاستثمار في كلا البلدين.

وفي ختام الاجتماع الافتراضي، عبر جي هيون عن شكره وتقديره للتسهيلات التي يقدمها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وقال: "نلقى كل مساندة وترحيب من اتحاد الغرف".

وأكد أن الزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال أسهمت بفاعلية في تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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