«مضياف» يوفر تدريباً مجانياً للمواطنين الراغبين بالعمل في السياحة

المصدر: دبي - البيان

ينظم فريق مضياف لتوطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة مؤسسة التعليم المهني التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عدداً من الدورات التدريبية المجانية بنظام التعلم عن بعد، والتي تستهدف الراغبين في العمل في القطاع السياحي بمختلف مجالاته من مواطني الإمارات، وذلك ضمن إطار استراتيجية تفعيل دور المؤسسات التعليمية للوصول إلى طلابها والراغبين بمواصلة التعلم عن بعد في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في الكلية: طرح فريق مضياف مجموعة من البرامج التدريبية بنظام التعلم عن بعد، والتي تغطي مجالات متعددة من المهارات الفنية والسلوكية لما لهذه الدورات من تأثير إيجابي في بناء المعارف وصقل مهارات المنتسبين، ومن ثم تشكيل قاعدة معرفية ومهارية لدى المواطنين الشباب تدعم حياتهم المهنية.

وتأتي هذه البرامج كجزء من جهود فريق مضياف الرامية إلى طرح مبادرات مفيدة وشاملة تعزز التعلم عن بعد، وتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا بما يدعم الارتقاء بمستوى المهارات للمواطنين الشباب.

ومن البرامج التي تم تنظيمها تطوير الاحترافية في التعامل، وتطوير العلاقات المهنية لتحقيق النجاح، والتميز في خدمة المتعاملين، والإدارة الفعالة للوقت، ومهارات العروض التقديمية، والتعامل مع السلوكيات الصعبة، إضافة إلى دورات التطوير الذاتي مثل غير خريطتك الذهنية، وثبت انتصارك.

ومنذ بدء تنفيذ البرامج شارك أكثر من 290 منتسباً في 8 دورات تدريبية تضمنت العديد من الموضوعات الاجتماعية الهادفة، وتشهد هذه الدورات تزايداً وطلباً كبيراً من المهتمين، حيث يتوقع تسجيل المزيد من الراغبين في الحصول على هذه البرامج خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وهي متاحة للمواطنين المهتمين، حيث يمكنهم التسجيل في منصة مضياف (recruitment.medyaf.ae) واختيار تنمية المهارات أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني على medyaf@dct.ac.ae بعنوان: دورات مضياف. وتبلغ مدة كل برنامج حوالي ساعتين، وهي متاحة بالمجان للمواطنين المسجلين في قاعدة بيانات مضياف من الباحثين عن عمل، وكذلك طلبة الجامعات والكليات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى إمكانية التحاق المواطنين الذين تم استقطابهم وتوظيفهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين عبر برنامج مضياف للعمل في مختلف الجهات ضمن القطاع السياحي، والتسجيل في تلك البرامج.

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