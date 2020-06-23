28.2 مليار درهم تجارة الإمارات من الطائرات وسفن الفضاء

المصدر: وام

بلغت قيمة تجارة الإمارات من الطائرات وسفن الفضاء نحو 28.2 مليار درهم خلال العام 2019 مما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة في هذا النوع من التجارة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام وذلك وفق الأرقام التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

ويعد قطاع الطيران من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الإماراتي ومن المتوقع ارتفاع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 15% خلال العام 2021 بحسب العديد من الدراسات التي أصدرتها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.

كما بات قطاع الفضاء من القطاعات الاستراتيجية في الإمارات خاصة في مجالات استكشاف الأجرام السماوية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية، إضافة إلى تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء للاستخدامات الأرضية .. ومن المنتظر إطلاق دولة الإمارات أول مسبار عربي لكوكب المريخ منتصف شهر يوليو 2020.

وتحوز الإمارات في الوقت الراهن أكبر قطاع فضائي فعال في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقد تجاوزت قيمة استثمارات الدولة في القطاع 22 مليار درهم، ويشمل هذا الرقم الاستثمارات في بيانات الأقمار الصناعية، وشركة البث التلفزيوني الياه سات، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية، ونظام دبي سات لرسم الخرائط الأرضية والمراقبة.

وبالعودة إلى تفاصيل تجارة الإمارات من الطائرات وسفن الفضاء فقد أظهرت الأرقام التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن قيمة واردات الدولة من هذا النوع من التجارة وصلت إلى نحو 17 مليار درهم خلال العام 2019.

وعلى مستوى تجارة إعادة التصدير من الطائرات وسفن الفضاء فقد بلغت وفقا للأرقام ذاتها 10.78 مليار درهم في حين وصلت قيمة تجارة التصدير 455 مليون درهم.

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