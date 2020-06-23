إرشادات جديدة من "طيران الإمارات" لعودة المقيمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إرشادات جديدة للمقيمين الراغبين في العودة إلى دبي.

وذكرت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، أن الإرشادات قدمت خيارين: الأول تضمن مطالبة المقيم التواصل مع مركز الاتصال للمساعدة في الحجز وتحصيل طلب الموافقة على السفر، والثاني: من خلال إتمام صاحب الطلب المعاملة بنفسه من خلال موقع المديرية العامة للإقامة والشؤون الخارجية مباشرة.

وأضافت أنه في حال تمت الموافقة سيتلقى صاحب الطلب استجابة فورية ليقوم بعد ذلك بحجز التذكرة، لافتة إلى أن المسافر سيطلب منه إدخال رقم الملف المقيم الخاص به عند عملية الحجز.

وطالبت المقيمين الراغبين في العودة بإحضار نسخة من البريد الإلكتروني الخاص بالموافقة والصادر من قبل موقع المديرية العامة للإقامة والشؤون الخارجية.

وأشارت إلى أن كل راكب يسافر إلى دبي مطالب بملء نموذج البيان الصحي ونموذج تعهد الحجر الصحي، مع ضرورة طباعة كلا النموذجين واستكمالهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول. ولفتت إلى أن نموذج تعهد الحجر الصحي لن يسري إلا إذا كان الشخص بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

وعند الوصول إلى دبي، يتعين عليك إجراء اختبار "بي سي أر" والبقاء في محل الإقامة حتى تلقى نتيجة الاختبار، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، سيُطلب منك الخضوع للحجر الصحي.

وقالت الناقلة: "لا تزال قيود السفر بسبب (كوفيد-19) سارية المفعول عبر العديد من البلدان حول العالم، نحن نراقب الوضع عن كثب أثناء تطوره، ونأمل في استئناف خدماتنا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وهذا يشمل تلقي الموافقات الحكومية، وتخفيف قيود السفر، والطلب التجاري".

وأضافت طيران الإمارات: "سنعلن عن استئناف الخدمة عندما نتمكن من معرفة الوجهات التي نسافر منها من هنا".

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