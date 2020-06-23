أدنوك تعلن عن صفقة ضخمة بقطاع البنية التحتية بـ 76 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

في صفقة مبتكرة لاستقطاب استثمارات ضخمة بمجال الطاقة لدولة الإمارات، أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع ائتلاف من كبار المستثمرين العالميين بمشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، لاستثمار 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) بمجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز المملوكة لأدنوك.

ووفقاً لما نشره مكتب أبوظبي للاعلام على حسابه على "توتير"، تستقطب الاتفاقية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 37.1 مليار درهم في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم. وتتيح الاتفاقية رؤوس أموال ضخمة تدعم استراتيجية "أدنوك" للنمو، وترسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً مفضلة لاستقطاب الاستثمارات.

وسيحصل شركاء الائتلاف، ومن بينهم "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، على نسبة 49% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز التي تم إنشاؤها حديثاً.

وتمتلك هذه الشركة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتر، وتمتلك منها أدنوك حصة 51%.

وتمثل الهيكلية المبتكرة للصفقة نموذجاً للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة والبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة بمشاركة مؤسسات استثمار البنية التحتية الرائدة في العالم.

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