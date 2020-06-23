الحمادي رئيساً لمجلس إدارة «الاتحاد العقارية»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة الاتحاد العقارية تعيين خليفة حسن علي صالح الحمادي بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة. جاء ذلك في أعقاب انتخاب الحمادي بالتزكية خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 يونيو الجاري.

ويتضمن أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة الاتحاد العقارية كلاً من فتحي بن قريرة، نائباً لرئيس مجلس الإدارة (وتم انتخابه بالأغلبية في جلسة تصويت سري) وضاحي المنصوري وجورج كلار ومحمد الفردان ودرويش الكتبي وعبد الوهاب الحلبي.

وكان الحمادي جرى تعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لشركة الاتحاد العقارية في ديسمبر من العام الماضي، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية. ويتمتع الحمادي بخبرة واسعة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري والعقاري وتكنولوجيا المعلومات.

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