الإمارات الأولى إقليمياً في اعتماد تقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشفت دراسة مسحية أجرتها شركة الاستشارات العالمية «ديلويت» أن الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كافة، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في اعتماد تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين».

ووفق الدراسة الصادرة بعنوان «دراسة مسحية لتقنية بلوك تشين العالمية 2020.. من الوعد إلى الواقع»، تقدمت الإمارات في قائمة الدول السباقة في اعتماد تقنية «بلوك تشين» على كل من سنغافورة وآيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وهونغ كونغ.

وذكرت الدراسة أن الإمارات تعتبر الرائدة في اعتماد تقنية «بلوك تشين» في الشرق الأوسط، حيث شرعت في أبريل 2018، في تطبيق استراتيجية وطنية لتقنية «بلوك تشين» بهدف إجراء 50% من المعاملات الحكومية باستخدام تقنية التعاملات الورقية في 2021.

وفي 2016 حددت دبي استراتيجية «بلوك تشين» الأولى من نوعها عبر عدة سلاسل قطاعات بهدف أن تصبح أول حكومة في العالم تجري 100% من المعاملات المعمول بها عبر تقنية التعاملات الرقمية.

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