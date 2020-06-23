مؤشرات إيجابية تبشر بعودة قوية للقطاع السياحي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد خبراء وعاملون في قطاع السياحة والطيران في دبي، أن السماح باستقبال الزوار ابتداء من 7 يوليو والسماح للمواطنين والمقيمين بالسفر منذ اليوم سيساهم في تدشين مرحلة جديدة من انتعاش النشاط السياحي والفندقي ويبشر بخطوات إيجابية لاحقة تصل إلى فتح الأجواء بشكل كامل والسماح بكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والسياحية.

وقال الخبراء إن الناقلات الوطنية تصل إلى أكثر من 100 وجهة في جميع أنحاء العالم برحلات مباشرة ورحلات خاصة وإن هذه الأرقام مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد اتخاذ الدول حول العالم خطوات مماثلة في ما يتعلق بالسماح بالسفر واستقبال الزوار.

وأضاف الخبراء إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تبشر بعودة قوية للقطاع السياحي ومنها تسجيل الإمارة مراكز متقدمة في معظم المواقع الإلكترونية الخاصة بالبحث عن الحجوز.

حيث حلت بين الـ5 الأوائل الأكثر بحثاً لقضاء الإجازات في الأشهر المقبلة. كما أن هناك العديد من الدول التي ترتبط بدبي برحلات مباشرة بدأت بفتح أسواقها أو الإعلان عن مواعيد الفتح، الأمر الذي يبشر بقرب عودة التدفقات السياحية إلى الإمارة.

كفاءة

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تعاملت قيادتنا الرشيدة مع الوباء بكل كفاءة لمكافحته وحماية المواطنين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء، حيث وضعت سلامتهم في مقدمة أولوياتها.

كما ساهمت توجيهاتها في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية على مراحل وضمن ضوابط محددة في بث روح الطمأنينة في نفوس الجميع لممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية بدرجة كبيرة».

وأوضح أن جهود «دبي للسياحة» ساهمت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شركائها في داخل الدولة وخارجها في وضع خريطة طريق لقطاع السياحة بما يضمن استعادة زخمه مع استئناف الأنشطة الاقتصادية وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية مع تقديم المنشآت الفندقية ومناطق الجذب والحدائق المائية عروضاً متميزة ساهمت في تشجيع السياحة الداخلية.

ولا شك في أن القرار الأخير الخاص بإجراءات سفر المواطنين والمقيمين والزوار، ولا سيما استقبال السياح من 7 يوليو المقبل ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاعي الطيران والسياحة، فقد تمكنت دبي خلال الفترة الماضية من تعزيز سمعتها وجهة آمنة، في ضوء الإجراءات الوقائية الصارمة، وهي مستعدة الآن لتقديم تجارب متميزة لزوارها من الخارج.

خطوة

وأكد غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لروتانا: نعد هذا القرار خطوةً ثمينة ولافتة، ونؤمن بأن مثل هذه القرارات الحكيمة التي تتخذها الدولة في قطاع السياحة والضيافة والترفيه ستساهم في تعافيه بعد أزمة عالمية استثنائية وستسهل من عودة الحياة لطبيعتها على مراحل وتعزز من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين. وتوقع تعافي القطاع بشكل تدريجي وأن يشهد مستقبلاً واعداً في الفترة المقبلة لينضم إلى منظومة الجهود المختلفة من القطاعات المتعددة في دفع عجلة التنمية للدولة.

وقال: مع الارتفاع المتوقع في نسب إشغال الفنادق الناتجة عن هذا القرار، نؤكد أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وسنواصل في فنادق روتانا، تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وسنعمل على تعزيزها تماشياً مع أحدث المستجدات المرتبطة بالفيروس، كتطبيق التباعد الاجتماعي، والتشجيع على التواصل عبر الإنترنت.

توقعات

وقال تيم كيلي، نائب الرئيس التنفيذي المدير العام لأتلانتس دبي: إننا على استعداد تام لهذه اللحظة من خلال تعزيز كافة برامج الصحة والسلامة في منتجع أتلانتس النخلة استعداداً لاستقبال ضيوفنا بعد فترة انقطاع، كما أننا على دراية كاملة بالتوقعات الكبيرة التي يتطلع ضيوفنا لأن يجدوها عند زيارتهم للمنتجع في ما يختص ببرامج التعقيم والنظافة ولذا قمنا بوضع وتطبيق كافة المعايير بالتعاون مع الجهات الصحية والحكومية وفق أرقى المعايير الصحية العالمية.

وأضاف إن المنتجع لمس إقبالاً كبيراً من ضيوفه المقيمين في كافة أنحاء العالم ومدى إقبالهم على معرفة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بزيارتهم للمنتجع فور افتتاح مدينة أكوافينتشر المائية وإعلان دبي فتح أبوابها مرةً ثانية لاستقبال السياح.

وكانت الدول الأوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة من الدول التي أبدت استعدادها للسفر إلى دبي والإقامة في منتجع أتلانتس فور الإعلان عن إمكان السماح بذلك. كما أكد أهمية تعزيز المنتجع للتعاون والعمل يداً بيد مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

معايير

ولفت مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والهند: إن استعداد دبي لاستقبال السياح والزوار عبر مطارات الدولة كافة خطوة مهمة جداً لإنعاش عجلة السياحة في الإمارات والمنطقة ومن شأنها دعم تعافي الاقتصاد واستئناف الحركة السياحية في موسم الصيف.

وأضاف إن المعايير والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات ساهمت في إعادة الثقة إلى القطاع السياحي ولا سيما أنها تطبق أعلى معايير السلامة في كل مراحل السفر مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية وإقبالاً متزايداً على عمليات البحث عن الطيران بدأ فور إعلان خبر جهوزية دبي لاستقبال الزوار مجدداً.

%16.8

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران بأن طيران الإمارات توفر زيادة أسبوعية في عدد المقاعد على مختلف وجهاتها بنسبة 16.8 % ليصل إجمالي عدد المقاعد المتوافرة على شبكة خطوط الناقلة الحالية إلى نحو 91.2 ألف مقعد أسبوعياً، وتعد نسبة النمو في حجم السعة المقعدية إيجابية خلال الفترة الحالية في ظل إغلاق الأجواء أمام رحلات الطيران في معظم الدول.

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