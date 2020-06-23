مجموعة جميرا تطلق باقة عروض الصيف في 4 فنادق

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة جميرا باقة من العروض الحصرية في 4 من فنادقها الشهيرة وتشمل جميرا القصر وجميرا النسيم وجميرا زعبيل سراي وجميرا فندق الخور، لتتيح لزوارها تمضية يوم كامل والاسترخاء تحت أشعة الشمس بجوار عدد من مسابحها الاستثنائية، وذلك تزامناً مع بدء فنادق ومنتجعات دبي بالتأقلم مع الواقع الجديد، وإعادة افتتاح الشواطئ الخاصة والمطاعم ونوادي اللياقة البدنية ومؤخراً المسابح شريطة الالتزام بالتوجيهات الحكومية الصارمة.

وفي إطار باقة «عطلة اليوم الواحد» الخاصة، يدعو جميرا القصر، أحد أبرز فنادق دبي الشهيرة والدرّة على تاج «مدينة جميرا»، سكان دولة الإمارات للتمتع بشاطئه الخاص المذهل والممتد على مسافة 2 كيلومتر وبالدخول الحصري مدة يوم كامل في غرفه الفندقية لنيل قسط من الراحة والاستفادة من كافة المرافق المتوافرة في جناح جميرا الفاخر.

ولعطلة استثنائية مدة يوم واحد، يدعو جميرا زعبيل سراي زواره لقضاء يوم في المساكن الملكية الفخمة والوصول الكامل إلى مسبح «لاجون» (Lagoon) من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً؛ والاستمتاع بالشاطئ الخاص وتناول الطعام في مطعم البلاج، وقد أطلق الفندق أيضاً التذكرة اليومية «سبلاش باس» (Splash Pass) التي تتيح للزوار الدخول مدة يوم كامل في الشاطئ والمسبح الخارجي على طراز إنفينيتي.

ويمكن للراغبين في تجربة منعشة تخفف عنهم حرارة فصل الصيف قضاء أمتع الأوقات في المسبح ذي المستويين في جميرا فندق الخور من خلال باقة الدخول ليوم واحد.

أما جميرا النسيم، الفندق الأبرز في عروض عطلات اليوم الواحد، فيواصل استقبال زواره للاستمتاع بأشعة الشمس والرمال الذهبية على امتداد شواطئه الساحرة وسط أصوات أمواج الخليج الباعثة على الاسترخاء. ويمكن للزوار الاستمتاع بالدخول الحصري في الشاطئ الخاص الممتد على طول 2 كيلومتر وتناول الطعام في المطاعم المتميزة.

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