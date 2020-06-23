«إياتا» يمنح «دناتا» شهادة تدقيق السلامة

المصدر: أربيل- (دبي - وام )

منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، شركة «داناتا»، شهادة إياتا لتدقيق سلامة العمليات الأرضية «ISAGO» في العراق، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من تدقيق شامل للشركة، وعمليات المناولة الأرضية التي تقوم بها في مطار أربيل الدولي.

وقال توم ألوين جونز مدير عام دناتا أربيل «يسعدنا أن نحتفل بهذا الإنجاز المهم، في التزامنا المستمر بالسلامة والأمن، من خلال حصولنا على شهادة ISAGO المرموقة، ونحن نستثمر باستمرار في التدريب والعمليات والتكنولوجيا، ونشرك موظفينا المهرة في جميع العمليات، لتقديم الخدمات لعملائنا، وفق أعلى معايير السلامة العالمية، ويعد إكمال تدقيق إياتا الشامل بنجاح، شاهداً على قدرتنا على تحقيق أعلى المعايير باستمرار».

وتقدم دناتا خدمات ساحة الطائرات ومناولة الركاب والبضائع، لأكثر من 40 ناقلة جوية في أربيل، ويتألف فريق الشركة في العراق، من أكثر من 300 موظف من ذوي المهارات العالية، ساعدوا 1.8 مليون مسافر، وكفلوا عمليات سلسة وآمنة لـ 10000 رحلة طيران في عام 2019. وتعد «شهادة إياتا»، برنامج تدقيق لشركات المناولة الأرضية، التي تخدم شركات الطيران في المطارات، ويغطي البرنامج مجالات التنظيم والإدارة والتحكم في الحمولة.

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