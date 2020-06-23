مطارات دبي: قرار دبي السماح بالسفر يبشّر بانتعاش النقل الجوي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت مطارات دبي أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخصوص السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من أمس والسماح بالسفر إلى وجهات محددة ابتداء من اليوم 23 يونيو، بالإضافة إلى قرار بدء استقطاب الزوار إلى دبي اعتباراً من 7 يوليو المقبل، هو قرار حكيم ومفعم بالأمل ويبشر بعودة دبي إلى لعب دورها الرئيسي في ربط العالم ببعضه البعض.

وأكد جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي جاهز لمواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية التي تجعلنا على قائمة أفضل مطارات العالم من حيث السلامة والأمان. مشيراً إلى أن هذا القرار يبشر ببدء مرحلة جديدة وعودة الحياة التدريجية لقطاعي السياحة والسفر في الإمارة.

وقال الحاي: «نحن في مطارات دبي جاهزون للعودة للعب دورنا التاريخي في ربط العالم واتخذنا كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لتوفير سفر مريح وآمن لعملائنا».

ودعا الحاي الراغبين بالسفر عبر مطارات دبي إلى اتباع الإرشادات الضرورية المتوفرة على موقع وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمطارات دبي.

وقال الحاي: «صحيح أن المرحلة صعبة ومليئة بالتحديات نتيجة جائحة كورونا ولكن يحدونا الأمل والثقة بأن جميع المعنيين يسعون ليل نهار لعودة الانتعاش التدريجي إلى هذا القطاع المهم في دعم الاقتصاد العالمي وربط ملايين الأشخاص مع بعضهم البعض. ونحن في مطارات دبي لن نألو جهداً لدعم هذا التوجه وناقلاتنا الوطنية قطعت خطوات لافتة وضرورية ومفعمة بالأمل على هذا الصعيد، حيث تقوم في الوقت الراهن بتسيير رحلات مجدولة إلى وجهات محددة لتسهيل حركة السياحة والسفر وأيضاً توفير رحلات إجلاء لتسهيل عودة المقيمين إلى البلاد وفق المعايير والاشتراطات ذات الصلة».

وأضاف الحاي: «نحتاج الآن إلى إقناع العالم باتباع قيادة الإمارات في تخفيف قيود السفر حيث من الحكمة طبياً القيام بذلك وتمكين البلدان من الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تعزيز صحة وازدهار الاقتصاد العالمي».

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