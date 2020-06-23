«دي إتش إل» إكسبرس توسع أسطولها الجوي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إتش إل» إكسبرس مؤخراً إضافة طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 767-300Fs إلى أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستعمل الطائرة الجديدة على زيادة حمولة «دي إتش إل» بنسبة تفوق 25%، ومن شأن ذلك أن يخدم الممرات الحالية عالية الطلب في كل من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وشبه القارة الهندية، حيث تضم هذه المناطق العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للشركة.

وأوضحت الشركة أن التجارة الإلكترونية تعد المحرك الرئيسي لأعمالها. وتعمل الشركة على مواكبة التغيرات التجارية العالمية والتكيف معها في جميع الظروف. وتقوم دائماً بدراسة عملياتها وتوسيع أسطولها الجوي لتستفيد من النشاط المتزايد بين آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، التي تعد مراكز تجارية حيوية بالنسبة لعملائها في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال ريتشارد غيل، رئيس دي إتش إل للطيران لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: على مدى الأعوام الست الماضية، تمت مضاعفة نقاط اتصال الطيران لشركة «دي إتش إل»، وزيادة عدد رحلاتنا المحلية والدولية ليصل إلى أكثر من 175 رحلة أسبوعياً. لقد واصلنا عملنا بكل جهد من أجل زيادة سعة الشحن في الروابط التجارية الحيوية مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والأردن، وشرق إفريقيا، ووجهاتنا الآسيوية وغيرها، بغية دعم الاحتياجات اللوجستية المتزايدة لعملائنا والمتمثلة في خلق تواصل أفضل بين تلك المناطق والعالم بشكل عام.

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