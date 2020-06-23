مواقع رأس الخيمة السياحية تفتح أبوابها للزوار

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

فتحت المواقع السياحية في رأس الخيمة، إحدى أكثر الوجهات السياحية تنوعاً وتميزاً في الإمارات، أبوابها، لبدء مرحلة جديدة من النشاط السياحي، مدعومة بعودة النشاط لحركة الطيران، عبر مطارات الدولة، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على تدفقات الزوار، وخلق ذكريات لا تنسى، سواء كانوا يبحثون عن المغامرة، أو الاسترخاء، أو الاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وأكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن القطاع السياحي والفندقي في رأس الخيمة، أكمل جاهزيته لاستقبال الوفود السياحية من السوق المحلي والدولي، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتدابير الصحية، التي أسهمت في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بسوق رأس الخيمة، مؤكداً أن عودة النشاط لسوق دبي، سيساعدنا في عودة النشاط بأسرع وقت.

وأضاف: بالتزامن مع تطبيق برنامج التعقيم، الأكبر والأكثر شمولاً على مستوى الإمارة، قامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس»، المتخصصة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك في إطار حملة برنامج شهادة الاعتماد «ابقَ أمناً»، والذي يشمل 45 فندقاً في مختلف مناطق رأس الخيمة.

وأكد فيليبس أن حملة رأس الخيمة للعروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة، والسارية حتى 31 أغسطس، تتيح للضيوف المقيمين لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، في أي من الفنادق التي يشملها العرض من فئة 4 وخمس نجوم، الاستفادة من تذكرتين مجانيتين، إما لزيارة مزرعة لآلئ السويدي، أو إحدى تجارب المغامرات الشيقة، ضمن «قمة جيس للمغامرة»، والتعرف إلى تراث الإمارة العريق، ووجهات المغامرة المميزة.

وهناك إقامة مجانية مع الوجبات لطفلين من عمر 12 عاماً وما دون، بهدف تشجيع العائلات من سكان الدولة، على اختبار تنوع العروض السياحية في الإمارة، كما بإمكان الضيوف الذين يحجزون إقامة ثلاث ليالٍ أو أكثر، الدخول تلقائياً في السحب الصيفي الكبير، والذي يشمل جوائز أسبوعية قيمة، إضافة إلى الجائزة الكبرى، وهي سيارة مرسيدس بنز سي - كلاس 2020، مقدمة من مجموعة قرقاش.

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