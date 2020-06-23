«فورتشن»: «مبادلة» و«أديا» يدعمان «ريلاينس اندستريز»

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فورتشن» الأمريكية أن أبوظبي أسهمت في تعزيز الاستثمارات المتوفرة لدى مجموعة شركات «ريلاينس اندستريز» الهندية ذات الأنشطة المتعددة، وتخليصها من الديون.

وأوضحت المجلة أن هذه المساهمة جاءت في صورة استثمارات إجمالية بنحو 1.95 مليار دولار «7.2 مليارات درهم» ضختها صناديق أبوظبي السيادية في «جيوبلاتفورمز»، المنصة الهندية للاتصالات والخدمات الرقمية، والتابعة لمجموعة «ريلاينس اندستريز».

ونشرت «فورتشن» أمس تقريراً عن نجاح «جيوبلاتفورمز» في استقطاب حجم هائل من الاستثمارات يبلغ 15,2 مليار دولار في غضون 10 أسابيع فقط، وذلك من خلال إبرام 11 صفقة بيع حصص مع 11 كيانا استثماريا من كافة أنحاء العالم، من ضمنها كيانان ينتميان لأبوظبي، وهما شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا».

وكانت «مبادلة» أعلنت في 4 يونيو الجاري إبرام صفقة مع «جيوبلاتفورمز» تستثمر بموجبها 1,2 مليار دولار «4.4 مليارات درهم» في المنصة الهندية. وبعد 4 أيام فقط، أعلن «أديا» بدوره عن استحواذه على 1,4% من أسهم «جيوبلاتفورمز» مقابل 750 مليون دولار تقريباً «2.75 مليار درهم».

وأوضح التقرير أن «ريلاينس اندستريز» نجحت بفضل موجة الاستثمارات الهائلة التي تلقتها «جيوبلاتفورمز» خلال فترة الشهرين ونصف الشهر الأخيرة في ضمان التخلص تماماً من ديونها، وفقاً لما أعلنته المجموعة رسمياً الجمعة الماضي.

وساهم الإقبال الشديد على الخدمات الرقمية الذي ساد العالم خلال الأشهر الأخيرة بعد تفشي فيروس «كورونا» المُستجد، في تعزيز مكانة «جيوبلاتفورمز» في قطاع الاتصالات الهندي، وهو ما ساهم بدوره في سرعة إنجاز الصفقات الأخيرة التي تمخضت عن بيع 25% من المنصة للمستثمرين. وتتردد أنباء عن صفقة محتملة قد تبرمها المنصة مع أي من «غوغل» أو «مايكروسوفت» لبيع 6% من أسهمها. كما أفادت أنباء باعتزام «جيوبلاتفورمز» طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خارج الهند.

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