خطط لدفع مسيرة القطاع السياحي بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة احمد

كشف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن وضع خطط وبرامج شاملة تهدف إلى دفع مسيرة القطاع السياحي في عجمان، أبرزها تطوير المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية في الإمارة وإطلاق عدد من المنصات الالكترونية الجديدة للتعريف بالمقومات السياحية للإمارة.

وأكد أن الحوافز التي أطلقتها حكومة عجمان لتعزيز القطاع السياحي تسهم في تخفيف الآثار من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من رسوم سجل القيد حتى نهاية العام الحالي، وعدم احتساب غرامات التأخير لجميع المنشآت الفندقية والسياحية، وتأجيل دفع وتسديد المخالفات للمنشآت الفندقية والسياحية.

مبادرات وخطط

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن دائرة التنمية السياحية تعتزم إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع بهدف رفع مكانة الإمارة وتعريف الزوار بما تقدمه من تنوع في الخدمات السياحية، وتشمل قائمة المبادرات إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الفعاليات التي تشهدها الإمارة وتساعد الزوار في تنظيم برامج محددة لأنشطتهم المفضلة خلال زيارتهم للإمارة.

كما تعتزم الدائرة إطلاق منصة أخرى تختص بأرشفة المحتوى الإلكتروني والوسائط المتعددة مثل الصور والأفلام والوثائق المتعلقة بالقطاع السياحي في إمارة عجمان إضافةً إلى خطط شاملة لتطوير المهرجانات والفعاليات الاقتصادية والترفيهية في الإمارة مثل مهرجان ليوا عجمان للرطب.

وأكد أن قطاع الضيافة والسياحة يحظى بنصيب مقدر من الاهتمام للدور الكبير الذي ظل يلعبه في رفد اقتصاد الإمارة. وذكر أن الدائرة تعمل في ظل توجيهات حكومة عجمان التي أطلقت العديد من الحزم والتسهيلات الاقتصادية للحد من الآثار المترتبة على الوضع الراهن، ما يصبّ في استدامة مؤسسات القطاع الخاص والسياحي، ويمثل رسالة طمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين.

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