6.6 ملايين متر مكعب طاقة التخزين بمنشآت «إينوك»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مجموعة اينوك تسجيل نمو في حجم الطلب لتخزين النفط بمنشآتها في الإمارات والسعودية وسنغافورة والمغرب وجيبوتي، ويأتي النمو في حجم الطلب على تخزين النفط نتيجةً للمسار المتصاعد لأسعار النفط، حيث يتجه العملاء لتخزين المنتجات بسبب ضعف الطلب الناجم عن تداعيات وباء كورونا المستجد «كوفيد19-».

وتمتلك وتشغل المجموعة من خلال «شركة هورايزون للتخزين المحدودة» المملوكة بالكامل لها 6 منشآت للتخزين في الإمارات و4 منشآت في أسواق عالمية أخرى بطاقة تخزين إجمالية قدرها 6.6 ملايين متر مكعب موزّعة على 346 خزاناً. ومن منشآت التخزين هذه، يتواجد 211 خزاناً في الإمارات بطاقة تخزين قدرها 4.19 ملايين متر مكعب، في حين يتواجد خارج الدولة 135 خزاناً بطاقة تخزين 2.47 مليون متر مكعب.

مساهم رئيسي

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من موقعنا كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة المتكاملة ومشارك أساسي في سلسلة القيمة لهذا القطاع، نوجه تركيزنا نحو إضافة قيمة كبيرة إلى الأعمال ونحرص على التصدي للتحديات التي تواجه القطاع في الأوقات الحرجة.

لذلك عملت (شركة هورايزون للتخزين) التابعة لنا على تعزيز قدراتها التخزينية للمواد الكيميائية والمشتقات البترولية والغاز عبر شتى منشآت التخزين التي تمتلكها، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على مرافق تخزين النفط«.

إمدادات الوقود

وأضاف: نحن على استعداد تام للوفاء بالتزاماتنا وتوفير إمدادات الوقود دون انقطاع بفضل سلسلة التوريد القوية التي تمتلكها المجموعة والبنية التحتية المتطورة للتخزين القادرة على تلبية احتياجات شركائنا من خدمات تخزين النفط. فقد استثمرنا بقوة في تطوير بنيتنا التحتية التخزينية خلال السنوات الماضية، ونحظى اليوم بإمكانات فريدة تتيح لنا تلبية الطلب المتنامي على مرافق ومنشآت التخزين، لاسيّما أن التوقعات تشير إلى انتعاش أسعار النفط منتصف العام المقبل وإلى نمو متواصل في حجم الطلب على مرافق التخزين».

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