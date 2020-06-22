رأس الخيمة تحدد متطلبات إعادة فتح دور السينما

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بموجب تعميم أصدرته، اليوم، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح دور السينما، بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يسمح للمنشآت الاقتصادية العودة لممارسة العمل ابتداءً من يوم غدٍ في حال توافر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التعميم.

الاشتراطات الرئيسة

وتتمثل الاشتراطات في عدم السماح لكبار السن ممن تجاوز الـ70 سنة والأفراد ممن يعانون الامراض التنفسية بدخول السينما، وتقليل تكرار العروض بما يسمح للتعقيم الفعَّال لكل صالة بعد كل عرض بمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ووضع علامات للتباعد الاجتماعي أمام شباك التذاكر مع الاكتفاء بصف واحد، وإغلاق كل الصفوف الموازية وكل أجهزة شراء التذاكر التي تعمل باللمس، وتشجيع المتعاملين على شراء التذاكر عبر الإنترنت لتقليل الازدحام.

ويشدد التعميم على ضرورة منع توزيع المطبوعات والنشرات الخاصة بالعروض والأفلام، والسماح بالمأكولات والمشروبات داخل صالات العرض للتقليل من الازدحام في ساحات الطعام، كما يجب بيع كل الأطعمة والمشروبات في علب وحافظات تستخدم مرة واحدة فقط، وتقديم الطعام بكميات أقل لتقليل المشاركة قدر المستطاع، ومنع الأفلام الثلاثية والرباعية الأبعاد، ومنع توزيع البطانيات في القاعات الذهبية والبلاتينية، ومراعاة عدم تزامن الأفلام لتجنب الازدحام في المدخل الرئيس للقاعات، وترك مدة 15 دقيقة بين بدايات العروض في مختلف الصالات.

الصحة والسلامة

وشدد التعميم على ضرورة فحص جميع العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، واعتبر هذا الأمر شرطاً رئيساً لإعادة فتح المنشأة، مع ضرورة صدور نتائج فحوص من الجهات المختصة، وضرورة قياس درجات الحرارة لكل العاملين ومرتادي المنشأة، ومنع كل من تظهر عليه أعراض لأمراض التنفسية أو من تزيد درجة حرارته على 38 درجة مئوية.

كما اشترط التعميم ضرورة التزام العاملين في المنشأة بلبس الكمامات والقفازات طوال الوقت، مع وضع أجهزة التعقيم لتغطي كل أجزاء الصالة، إضافة إلى المداخل والمخارج مع تعقيم شباك التذاكر وأجهزة التذاكر ذاتية الدفع كل ساعة، وتعقيم الصالة بشكل كامل يومياً، وإلزام المرتادين لهذه الصالات بضرورة لبس الكمامات طوال الوقت وعدم خلعها إلى في حالة الأكل.

التباعد الاجتماعي

ويجب الالتزام بالتباعد داخل صالات العرض عن طريق تطبيق معايير التباعد الأفقي والرأسي، الأفقي من خلال تخصيص مقعدين للعملاء وترك مقعدين فارغين، والرأسي من خلال ملء صف وترك الآخر فارغاً مع ضرورة وضع الملصقات على الأرضيات.

التواصل

وسيجري التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات الرقمية لإعلامهم بكل الإرشادات الاحترازية، ووضع المطبوعات والإعلانات التوعوية، ومنع التجمعات لا سيما في مداخل ومخارج المنشأة.

واشترط التعميم ضرورة التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية للموافقة على إعادة فتح المنشأة.

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