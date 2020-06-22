إعادة فتح صالات الأفراح والمناسبات في رأس الخيمة غداً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بموجب تعميم أصدرته، اليوم، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح صالات الأفراح والمناسبات، بما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال، ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يسمح للمنشآت الاقتصادية العودة لممارسة العمل ابتداءً من يوم غدٍ في حال توافر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التعميم.

الصحة والسلامة

وشدد التعميم على ضرورة فحص جميع العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، واعتبر هذا الأمر شرطاً رئيساً لإعادة فتح المنشأة، مع ضرورة صدور نتائج فحوص من الجهات المختصة، وضرورة قياس درجات الحرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشأة، ومنع كل من تظهر عليه أعراض لأمراض التنفسية أو من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية.

كما اشترط التعميم ضرورة التزام العاملين في المنشأة بلبس الكمامات والقفازات طوال الوقت، مع وضع أجهزة التعقيم، لتغطي كل أجزاء الصالة، إضافة إلى المداخل والمخارج، مع تعقيم الصالة بشكل كامل يومياً، وإلزام المرتادين لهذه الصالات بضرورة لبس الكمامات طوال الوقت وعدم خلعها.

وسيتم تنظيم دورات المياه وتخصيص عمال مفرغين لتنظيم استخدام المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام، وإغلاق كل أحواض الغسيل البديلة والمجففات الهوائية، وإلزام العاملين في المطبخ بلبس الكمامات والقفازات والمآزر وغطاء الرأس المخصص للاستخدام مرة واحدة، مع تغييرها عند الانتهاء من تحضير كل وجبة، ووضع سلال المهملات المزودة بدواسات في كل مرافق الصالات والحمامات والغرف الملحقة بها.

التواصل

وسيجري التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات الرقمية لإعلامهم بكل الإرشادات الاحترازية، ووضع المطبوعات والإعلانات التوعوية ولمنع التجمعات، لا سيما في مداخل ومخارج المنشأة.

التعزيز الأمني

ودعا التعميم إلى الالتزام قبل كل استخدام للقاعة بما لا يقل عن يوم واحد، بالتواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة، وتزويدها ببيانات القاعة والحفل، لتقوم الشرطة المجتمعية بدورها في تأمين الحفل والمحافظة على اشتراطات السلامة العامة.

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